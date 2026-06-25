岭大资助18杰出研究生 赴牛津交流AI应用

岭南大学研究生院启动「2026年研究生夏季交流课程」，以奖学金形式资助18名杰出研究生，前往英国牛津大学赫特褔德学院，进行为期两周的在英夏季交流。副校长（策略型研究）邝得互表示，课程能让学生在无经济压力下，学习人工智能（AI）的技术，加强对研究伦理和AI应用的理解，让他们在数码时代下装备自己。

「本港环节」率先进行 学者主持工作坊

交流课程今年主题聚焦跨学科研究方法，探讨「人工智能（AI）与创新」混合研究设计的融合应用，有超过260名来自世界各地的研究生参与。课程已率先在6月24至26日，以线上及线下模式举办夏季交流课程的「本港环节」，当中设有多场由国际知名学者主持的专题工作坊，内容涵盖创新研究、跨学科研究方法及科技辅助及等范畴。

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完成「本港环节」后，18名获得奖学金的杰出学生将于下周日至7月12日，前往英国牛津大学参加「英国环节」，当中会重点讨论有关「医疗保健中的人工智能」及「课堂中的人工智能」的主题，探讨创技思维和技术是如何影响未来的研究与教育，同时为参加者提供平台，与来自不同大学的研究生进行交流，建立研究网络，以促进跨境合作及发表国际学术论文。

就读研究生院健康分析与管理理学硕士课程的学生周莹同学期望，能在牛津大学深入学习AI的应用，并借此争取更多学术成长的机会。资料图片

将参与「英国环节」的研究生周莹形容，赴英交流是「一次难得机会」，体验牛津大学的学术和文化氛围；期望在当地认识不同学科背景的同学和学者，交流对不同社会议题的看法，从中扩宽视野。邝得互指，AI对研究生是促进跨学科创新及提升数据分析的重要工具，今次交流计划让学生在无经济压力负担下掌握先进技术，加强他们对研究伦理和AI应用的理解。

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本报记者

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