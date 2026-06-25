五年规划｜特首会见高教界代表 雷添良：北都大学城区面积料达1000公顷 相关院校支持此发展模式

政府正就制定《五年规划》进行多方咨询，特首李家超联同多名官员今早会见高教界代表。大学教育资助委员会主席雷添良在会后形容讨论气氛热烈，又指政府计划中的北都大学城区面积料达1000公顷，相关院校亦支持这种发展模式，预料政府将陆续公布其他细节。中文大学校董会主席查逸超相信，大学城区概念有助推动科技、教育、人才一体化。

雷添良：未为大学城发展设限 政府尊重院校自主

中文大学校董会主席查逸超相信，大学城区概念有助推动科技、教育、人才一体化。欧文瀚摄

李家超（左四）与教育局局长蔡若莲（左三）、政务司司长陈国基（中）今早在政府总部与雷添良（左二）等本地高教界代表会面。李家超Facebook图片

雷添良表示，与会代表均积极分享对五年规划的期待，并形容五年规划为未来工作作出清晰指导。他指规划的方向相当明确，即北都大学城、国际专上教育枢纽、教育科技人才一体化发展，有关工作亦将是高教界未来五年的重要工作。此外，规划框架灵活性非常高，未有为大学城发展模式和项目特别设限，反映政府尊重院校自主。

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他续称，政府计划中的北都大学城区面积料达1000公顷，包括企业、科研和城市建设，与会院校代表亦支持这种发展模式，认为需要完整的生态圈才能吸引国际人才和机构落户。至于大学城发展的相关细节，他相信政府很快会公布。

对于北都大学城用地是否足够、以及有否作划分等，与会的中文大学校董会主席查逸超表示，大学城的概念以往只讲教育和科技，现在将产业、人才及城市基本元素融合，将原先100公顷扩展至概念上的1000公顷，包括新田科技城和河套等园区，相信有助推动科技、教育、人才一体化。至于发展大学城的财务规划，他指八大均有自身的财务监管，手持资本、发债能力等都不一样，故各校都要审视自身能力，惟重申政府已预留100亿元供大专院校申请使用。

城市大学校董会主席魏明德相信北都大学城可为各院校提供更多的土地。欧文瀚摄

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城市大学校董会主席魏明德表示，特首在会上曾分享未来五年规划和北都的元素，包括教育、科技、人才、产业和城市发展5大元素，相信北都大学城可为各院校提供更多的土地，以吸引更多科研人才来港发展，设立研究设施或办公室，解决昔日发展科技业的「短板」。

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