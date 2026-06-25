五年规划｜特首会见高教界代表 雷添良：北都大学城区面积料达1000公顷 相关院校支持此发展模式
发布时间：13:58 2026-06-25 HKT
政府正就制定《五年规划》进行多方咨询，特首李家超联同多名官员今早会见高教界代表。大学教育资助委员会主席雷添良在会后形容讨论气氛热烈，又指政府计划中的北都大学城区面积料达1000公顷，相关院校亦支持这种发展模式，预料政府将陆续公布其他细节。中文大学校董会主席查逸超相信，大学城区概念有助推动科技、教育、人才一体化。
雷添良：未为大学城发展设限 政府尊重院校自主
雷添良表示，与会代表均积极分享对五年规划的期待，并形容五年规划为未来工作作出清晰指导。他指规划的方向相当明确，即北都大学城、国际专上教育枢纽、教育科技人才一体化发展，有关工作亦将是高教界未来五年的重要工作。此外，规划框架灵活性非常高，未有为大学城发展模式和项目特别设限，反映政府尊重院校自主。
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他续称，政府计划中的北都大学城区面积料达1000公顷，包括企业、科研和城市建设，与会院校代表亦支持这种发展模式，认为需要完整的生态圈才能吸引国际人才和机构落户。至于大学城发展的相关细节，他相信政府很快会公布。
对于北都大学城用地是否足够、以及有否作划分等，与会的中文大学校董会主席查逸超表示，大学城的概念以往只讲教育和科技，现在将产业、人才及城市基本元素融合，将原先100公顷扩展至概念上的1000公顷，包括新田科技城和河套等园区，相信有助推动科技、教育、人才一体化。至于发展大学城的财务规划，他指八大均有自身的财务监管，手持资本、发债能力等都不一样，故各校都要审视自身能力，惟重申政府已预留100亿元供大专院校申请使用。
城市大学校董会主席魏明德表示，特首在会上曾分享未来五年规划和北都的元素，包括教育、科技、人才、产业和城市发展5大元素，相信北都大学城可为各院校提供更多的土地，以吸引更多科研人才来港发展，设立研究设施或办公室，解决昔日发展科技业的「短板」。
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