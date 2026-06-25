学与教博览开锣 聚焦AI教育方案 教育城：《蓝图》推出 料入场人数增

随着《中小学数字教育发展蓝图》推出，全港中小学将开展人工智能（AI）等数字教育策略。一年一度「学与教博览2026」今日起一连三天展开，教育城行政总监林峰指，随着《蓝图》公布，预料今年入场人数将有增长，而登记参观人次已超越去年。不少参展商看准学校发展数字教育，包括推出学习及评估平台、利用AI协助监察学生心理健康的应用程式等，积极抢攻市场。

QS派专家来港演讲

以「重塑教育：以人为本 应对未来」为主题的「学与教博览2026」今日揭幕。适逢政府推出《中小学数字教育发展蓝图》，全港资助学校须将数字教育纳入学校发展计划，林峰指接受参展商申请时，已先行了解方案及其价值，以确保与《蓝图》有关；他透露，目前登记参观人数已超越去年，预料入场人数更多，认为博览有助学界、业界和政府部门交流，创造更适合香港特色的数字教育项目。

延伸阅读︰数字教育蓝图︱数字教育教师培训启动 教育局8月起办研讨会工作坊

智慧城市联盟会长杨文锐亦指，期望更多老师入场，协助学校选用合适的产品。他亦透露，国际高教研究机构Quacquarelli Symonds（QS）将派专家来港，讲述全球大学在教学上运用AI的趋势，「不少学校都很紧张，很多大型论坛已满座」。

博览设逾600个本地及海外展位，不少参展商提出数字教育方案，其中跨国教育科技公司睿乐生，提供中小幼K-12阶段的教育软件及自适应评估系统，涵盖英美澳等百个国家及地区学生的学业和健康表现，学生接受评估后，可用作对照外国同龄学生的水平，并针对强弱项，制订合适教材及练习题。

负责人孙小姐表示，平台以「看见所有学生」为理念，累积逾28亿个数据点；认为学生不能倚赖AI进行阅读和分析资料，希望通过平台加以引导，提升学生的阅读能力。

参展商抢攻市场

来自新加坡的「Zoala」则以学生心理健康支援为卖点，推出结合AI与专业辅导的手机应用程式，协助学生管理情绪及认识心理健康，目前已有4间本港中学试用。负责人李福伟指，平台通过「每日任务」形式，向学生教授心理健康内容，学生在聊天室交流时，平台通过AI分析分享内容，如侦测到持续负面情绪或潜在风险，将提醒学校教师及社工及早介入；但他强调尊重学生私隐，亦避免学生抗拒倾诉，平台不会向校方披露学生对话的具体内容。

延伸阅读︰教大研究揭6成中小学应用AI教学 挪威小学生禁用 学者认为不宜照搬

博览除了举办校长论坛、主题演讲、研讨会及公开示范课等，今年亦首设「家长高峰会」，林峰指内容将包括在AI时代下如何平衡学生身心灵发展、坚定学生主导而非AI主导等。杨文锐续称，往后的AI教育发展与学习，不止在课室进行，需要家长支持。

记者欧文瀚 实习记者张骏宏

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<