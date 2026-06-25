Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

学与教博览开锣 聚焦AI教育方案 教育城：《蓝图》推出 料入场人数增

教育新闻
更新时间：07:30 2026-06-25 HKT
发布时间：07:30 2026-06-25 HKT

随着《中小学数字教育发展蓝图》推出，全港中小学将开展人工智能（AI）等数字教育策略。一年一度「学与教博览2026」今日起一连三天展开，教育城行政总监林峰指，随着《蓝图》公布，预料今年入场人数将有增长，而登记参观人次已超越去年。不少参展商看准学校发展数字教育，包括推出学习及评估平台、利用AI协助监察学生心理健康的应用程式等，积极抢攻市场。

QS派专家来港演讲

以「重塑教育：以人为本 应对未来」为主题的「学与教博览2026」今日揭幕。适逢政府推出《中小学数字教育发展蓝图》，全港资助学校须将数字教育纳入学校发展计划，林峰指接受参展商申请时，已先行了解方案及其价值，以确保与《蓝图》有关；他透露，目前登记参观人数已超越去年，预料入场人数更多，认为博览有助学界、业界和政府部门交流，创造更适合香港特色的数字教育项目。

延伸阅读︰数字教育蓝图︱数字教育教师培训启动 教育局8月起办研讨会工作坊

智慧城市联盟会长杨文锐亦指，期望更多老师入场，协助学校选用合适的产品。他亦透露，国际高教研究机构Quacquarelli Symonds（QS）将派专家来港，讲述全球大学在教学上运用AI的趋势，「不少学校都很紧张，很多大型论坛已满座」。

博览设逾600个本地及海外展位，不少参展商提出数字教育方案，其中跨国教育科技公司睿乐生，提供中小幼K-12阶段的教育软件及自适应评估系统，涵盖英美澳等百个国家及地区学生的学业和健康表现，学生接受评估后，可用作对照外国同龄学生的水平，并针对强弱项，制订合适教材及练习题。

负责人孙小姐表示，平台以「看见所有学生」为理念，累积逾28亿个数据点；认为学生不能倚赖AI进行阅读和分析资料，希望通过平台加以引导，提升学生的阅读能力。

参展商抢攻市场

来自新加坡的「Zoala」则以学生心理健康支援为卖点，推出结合AI与专业辅导的手机应用程式，协助学生管理情绪及认识心理健康，目前已有4间本港中学试用。负责人李福伟指，平台通过「每日任务」形式，向学生教授心理健康内容，学生在聊天室交流时，平台通过AI分析分享内容，如侦测到持续负面情绪或潜在风险，将提醒学校教师及社工及早介入；但他强调尊重学生私隐，亦避免学生抗拒倾诉，平台不会向校方披露学生对话的具体内容。

延伸阅读︰教大研究揭6成中小学应用AI教学 挪威小学生禁用 学者认为不宜照搬

博览除了举办校长论坛、主题演讲、研讨会及公开示范课等，今年亦首设「家长高峰会」，林峰指内容将包括在AI时代下如何平衡学生身心灵发展、坚定学生主导而非AI主导等。杨文锐续称，往后的AI教育发展与学习，不止在课室进行，需要家长支持。

记者欧文瀚 实习记者张骏宏

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

最Hit
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
时事热话
21小时前
港铁「背囊党」繁忙时间顶心杉惹公审 港男爆粗怒轰自私精：「除低几个站好X难？」｜Juicy叮
港铁「背囊党」繁忙时间顶心杉惹公审 港男爆粗怒轰自私精：「除低几个站好X难？」｜Juicy叮
时事热话
12小时前
5岁男童患儿童癌王 硬净港妈剖白「预咗1年半打大佬」寄语家长勿轻视持续肚痛/流鼻血/发烧｜健康专访
5岁男童患儿童癌王 硬净港妈剖白「预咗1年半打大佬」寄语家长勿轻视持续肚痛/流鼻血/发烧｜健康专访
医生教室
2026-06-22 21:00 HKT
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
16小时前
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
生活百科
16小时前
警国安处搜「猎人书店」 两人涉煽动等罪被捕 包括负责人黄文萱
突发
6小时前
怀疑手机Google偷听？简单3步设定防窃听保私隐 Android / iOS都适用
怀疑手机Google偷听？简单3步设定防窃听保私隐 Android / iOS都适用
生活百科
18小时前
$50叹足一斤酱香鸡！$10起加配卤水鸭舌/葡挞/糖水 连锁快餐店外卖加餸优惠
$50叹足一斤酱香鸡！$10起加配卤水鸭舌/葡挞/糖水 连锁快餐店外卖加餸优惠
饮食
14小时前
张晋亲吻举动被轰欠边界感？蔡少芬两女长得亭亭玉立 吊带裙穿搭展现青春气息
张晋亲吻举动被轰欠边界感？蔡少芬两女长得亭亭玉立 吊带裙穿搭展现青春气息
影视圈
20小时前
北上注意！ 广东爆发手足口病疫情、深圳沦重灾区 酒精对肠病毒71型无效？
北上注意｜广东爆发手足口病疫情、深圳沦重灾区 酒精搓手液对肠病毒71型无效？
医生教室
15小时前