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理大生创作互动平台 助特教童玩游戏练专注

教育新闻
更新时间：07:30 2026-06-25 HKT
发布时间：07:30 2026-06-25 HKT

巧妙设计可以解决社会问题。理工大学设计学院举办设计展，有毕业生创作多媒体互动平台，利用游戏化训练，提升特教生专注与手部协调能力；有学生设计护老椅，反思本港安老院的现况，期望长者坐得更舒服之余，亦多一份尊严。 

可按治疗需要调整难度

今届「理大设计展2026」展出约400件学生作品，包括首届设计学（荣誉）文学士组合课程的毕业作品。硕士生萧逸朗与左嘉茵创作的「SensePlay」，以中度至严重特教学生为对象的多媒体互动平台，结合硬体控制器、多媒体游戏及数据分析。团队发现市面针对中度至严重特教生的治疗工具不多，而且普遍缺乏互动与趣味，未能长时间吸引学童投入，「SensePlay」特别把日常手部训练转化为游戏内容，例如模拟转动水龙头等情境，让学童在模拟环境中学习，让治疗变得「更有趣味、更具成效」。

为配合SEN学童「循序渐进」的治疗需要，萧逸朗指游戏设计具弹性，允许治疗师按学童情况调整阻力和时间，系统亦加入即时回馈和数据记录功能，让治疗师更具体地掌握学童进度。现时，相关成果已与4间非政府组织分享，服务约30名SEN学生，期望未来能扩大规模，服务更多SEN学生。 

周雪晴创作的「Tranquila」人体工学座椅，提升长者舒适度之余，亦考虑到院舍实际需要。 吴艳玲摄
周雪晴创作的「Tranquila」人体工学座椅，提升长者舒适度之余，亦考虑到院舍实际需要。 吴艳玲摄

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人体工学护老椅够贴心

至于名为「Tranquila」（西班牙语「放轻松」）的医学级人体工学座椅，由毕业生周雪晴创作，灵感源于她参观安老院，见到长者久坐于护老椅，容易引致不适，甚至出现压疮及肌肉退化等问题。透过简易装置量度背部曲线，调整椅背承托，提升舒适度，并具备移动、锁定及轻微摆动三种模式，提供适度活动与纾缓效果。设计亦考虑到院舍实际需要，方便照护人员操作。她期望作品传达尊重与关怀长者信息，让公众反思乐龄设计。

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实习记者 张骏宏

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