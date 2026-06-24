世界杯2026｜佛教志莲小学「世界杯之夜」取消 改日间睇八强赛

将军澳的佛教志莲小学计划在7月15日凌晨举办「世界杯之夜」，掀起两极讨论。校方今日宣布经仔细考虑，并根据家长的意向，决定将「世界杯之夜」调整为7月12日上午举行，即八强半准决赛的最后一场。校方指，当日将以同乐日形式举行，冀能使更多家长与子女透过亲子观赛、互动体验及学习摊位。

睇波活动将以同乐日形式举行

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佛教志莲小学指，早前向家长发出的「世界杯之夜」活动通函，纯属初步的家长意向调查，对于引起各界关注与讨论表示致谢，为积极回应及重视社会各界与家长的意见，校方将优化活动安排，「让更多家长和学生能够亲身参与这项四年一度的体育盛事」，改为7月12日（周日）上午，以同乐日形式举行。当日设亲子观赛、互动体验及学习摊位等活动，「让大家可以在真实情境中去学习尊重、合作、坚毅、欣赏等价值观，同时鼓励学生多做运动、培养健康生活习惯」。

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校方早前拟于7月15日凌晨2时半在校内举行「世界杯之夜」，当晚为四强赛事，要求家长及学生于凌晨两点集合，引起网上两极讨论，有人质疑深宵活动未必适合小学生，亦涉及交通、教职员深宵当值等实际问题。

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