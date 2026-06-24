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DSE︱学校推荐直接录取计划 科大取录逾4成申请人

教育新闻
更新时间：11:44 2026-06-24 HKT
发布时间：11:44 2026-06-24 HKT

第5届「学校推荐直接录取计划」（SNDAS），近日陆续公布结果。科技大学透露，逾4成申请人经SNDAS获得取录，但未透露具体人数，形容他们在学术、体育、艺术、科研及创新思维等多个范畴均表现卓越，展现多元才能；通过计划获录取者可获一次性5万元奖学金，并按文凭试甲类，或数学延伸部分取得的「星级」成绩，自动获发相应金额的入学奖学金。

科技大学取录逾4成SNDAS申请人。资料图片
科技大学取录逾4成SNDAS申请人。资料图片

科大今年度共25个课程参与SNDAS，校方指最受欢迎的课程为计算机科学及工程学系，反映科大在计算机科学及人工智能领域的领先优势；理学A组、机械及航空航天工程学系及工商管理课程，均受获推荐学生青睐。

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