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DSE︱文凭试丙类科目 增乌尔都语及印地语

教育新闻
更新时间：11:35 2026-06-24 HKT
发布时间：11:35 2026-06-24 HKT

教育局昨宣布中学文凭试(DSE)丙类其他语言科目，在今年起增设乌尔都语，并于2028年起加入印地语，令认可的其他语言科目增至7个。因应新安排，公务员事务局在今年及后年起，先后把乌尔都语及印地语的指定语言能力水平成绩，接纳为符合非学位公务员职系的入职要求，即5科达2级或3级的其中一科。

资料图片
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考生须应考由相关官方机构在港举办的指定语言考试，即「乌尔都语（国际）考试」与「印地语高级文凭考试」，如考获E级与及格或以上，将被采纳为文凭试丙类科目成绩，并在文凭试证书上汇报。

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