DSE︱文凭试丙类科目 增乌尔都语及印地语

教育局昨宣布中学文凭试(DSE)丙类其他语言科目，在今年起增设乌尔都语，并于2028年起加入印地语，令认可的其他语言科目增至7个。因应新安排，公务员事务局在今年及后年起，先后把乌尔都语及印地语的指定语言能力水平成绩，接纳为符合非学位公务员职系的入职要求，即5科达2级或3级的其中一科。

资料图片

考生须应考由相关官方机构在港举办的指定语言考试，即「乌尔都语（国际）考试」与「印地语高级文凭考试」，如考获E级与及格或以上，将被采纳为文凭试丙类科目成绩，并在文凭试证书上汇报。

延伸阅读：

DSE放榜2026｜放榜压力飙升 精神科医生4招化解「预期性焦虑」

DSE︱初创推升学App「预警」或受AI影响科目 专家提醒考生 职场转变未能断言

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

