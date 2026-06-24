教大研究揭6成中小学应用AI教学 挪威小学生禁用 学者认为不宜照搬

新学年起全港学校均须就数字教育制订校本推行策略，人工智能（AI）成为教学新趋势。教育大学的研究发现，近6成中小学正积极探索或主动在教学及行政层面应用AI，惟教育专业引导与学校行政支援仍待加强，4成学校则仍处「准备阶段」。对于挪威近日宣布禁止13岁或以下学生在课堂上使用AI，有学者认为本港应着重培养学生正确使用的态度，不宜全面禁止，并建议拨款设立AI成效评鉴机制，以强化学校应用AI的效能。

延伸阅读：《数字教育蓝图》出炉订AI素养学习架构 教师每3年须完成30小时以上培训

教大在5至6月期间，以问卷访问逾160间中小学及其他教育机构，成功收回近1900份回复，当中有1162份聚焦教学应用，730份涵盖行政工作应用，并通过小组讨论了解AI应用教学及行政工作的案例。结果发现，超过2成中小学正积极探索AI在教与学及行政工作方面的应用，而4成学校属主动参与AI应用，其余4成坦言仍处于准备阶段。负责调查的数学与资讯科技学系讲座教授、人工智能及数码能力教育中心总监江绍祥认为，AI近两年才兴起，对于有6成学校应用，认为已属不俗。

江绍祥建议学界把重点放在教导学生「如何善用AI」，而非一刀切禁止。 佘丹薇摄

倡设「校际互助」支援机制

然而，调查发现学校运用AI工具处理行政工作时，仍面对教师资源、实质支援与培训有待加强的问题，部分学校反映校内欠缺擅长AI的教职员、相关人手不足等。江绍祥建议，学界可搭建学习圈，形成「校际互助」的支援机制。他相信政府纵然面临公共财政压力，仍会为教育界争取有效资源，支援AI教育所需的人手配套。

本港数字教育方兴未艾之际，挪威政府日前宣布将全面禁止小学生使用生成式AI工具，并限制高年级生使用AI，以防止AI对学习产生负面影响。本港的《中小学数字教育发展蓝图》亦提醒教师，避免学生堕入「高技术低思维」或以AI取代思考过程的陷阱。被问到本港应否仿效外地做法，江绍祥直言各地AI教育政策差异极大，不宜直接照搬，一刀切禁令易起反弹，认为重点是教导学生「如何善用AI」，建议高小学生可在教师监督下有限度使用AI，中学生则可结合学科需求，灵活运用AI工具。

延伸阅读：苏慧音研AI教育平台 助学生向教师「求救」 重踏校园不谙课堂内容 启发创科点子

《数字教育蓝图》提出研究推行电子化文凭试，江绍祥建议当局可选择考生较少的学科作为试验，先观察成效，再考虑是否全面推广。

至于优质教育基金预留数字教育的余下15亿元，他认为可用于教师专业发展及AI教学成效评鉴，联合各大专院校执行，包括比对使用及未使用AI班级的考试成绩，如发现学生「隐藏依赖」AI学习，应及时调整教学模式。

刘智鹏(右)认为，须依赖规划与教育配套化解争议。佘丹薇摄

刘智鹏：培养正确使用观念

身兼教育工作者联会会长的立法会议员刘智鹏形容，科技本无善恶，须依赖规划与教育配套化解争议，培养学生正确使用AI的观念。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

记者佘丹薇