THE世界大学影响力排名2026︱港5校跻身百强 科大排名最高 并列全球第20位

泰晤士高等教育（THE）公布2026年度世界大学影响力排名，评估全球院校在实现联合国17个可持续发展目标（SDGs）的表现。本港继续有5间大学上榜，排名最高为科技大学，排行全球并列第20位，较去年微跌1位。其他大学在个别指标表现亮丽，岭南大学在「优质教育」目标获全球第一，城市大学与另外7间院校在「产业、创新和基础设施」并列第一。

岭大「优质教育」全球第一

城大首次参与THE《世界大学影响力排名》，即与另外7间院校在「产业、创新和基础设施」并列第一。城大提供

最新一份THE世界大学影响力排名，在印尼雅加达举行的全球可持续发展大会揭晓，岭大校长秦泗钊（后排左四）代表大学前往领取证书。岭大提供

排名从研究、管理、教育及外展4方面进行评估，有来自116个国家及地区，合共1646间大学参与。在最新的排名中，逾半上榜院校来自亚洲，全球前10名的11间院校中，亚洲院校占了5间，分别来自马来西亚、南韩、日本与台湾。本港共5间大学上榜，科大并列全球第20位，较去年微跌1位；理工大学由去年第56位，升至今年并列第52位；岭大从去年101至200位区间，跃升至第63位；浸会大学及中文大学分别排第68及第91位。

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科大对排名结果表示欣喜，强调一直致力推动科研成果，转化为应对全球挑战的应用方案，未来将继续推动创新科技突破，促进全球社会及经济的可持续发展。理大指多项指标保持优秀表现，印证推动可持续发展的贡献备受国际认可，将继续加强与全球各地伙伴的联系和合作。

联合国17个可持续发展目标中，亚洲院校在8个登上榜首，岭大在「优质教育」获全球第一，并有7项可持续发展目标位列全球百强，按年增逾一倍。校长秦泗钊指排名是衡量大学发展的重要参考，通过优质教育推动创新及促进共融，为本港、国家及全球可持续发展作出长远贡献。城大与哈尔滨工业大学等7校，在「产业、创新和基础设施」并列第一，署理校长李振声形容排名结果优秀，印证该校在创新、设施及校企合作方面的雄厚实力。

浸大亦有7项可持续发展目标跻身全球百强，其中4项更打入全球首50位，创历年新高。中大则指，排名仅反映特定指标数据，在某段时间的表现，强调一直致力推动可持续发展。

本报记者

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