保良局陈南昌夫人小学增设桌球室 「笃波」纳小六体育课程

随着康乐文化事务署去年放宽部分桌球馆最低入场年龄及限制时间，桌球再被视为老少咸宜的运动。有小学更打破传统，在校园内增设桌球室，新学年更将桌球全面纳入小六体育科恒常课程。有小学生坦言，每次「笃波」如同将压力「一起打走」，令她更专心上课。

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学校于新学年起，将桌球运动全面纳入小六体育科恒常课程内。学校提供

新蒲岗的保良局陈南昌夫人小学昨日为全新桌球室揭幕，由「神奇小子」之称的著名桌球手傅家俊剪彩。校长陈雪荺解释，校方希望学生在安全健康环境认识桌球，今学年起腾出空间，设置专属桌球室，强调每名学生应获得相同学习机会及选择，尤其不少人来自基层家庭，希望让所有学生有机会体验桌球乐趣，「人人都有得学」。

校方已试行将桌球纳入小六体育科恒常课程，全年设四堂课，涵盖「枕手」、「握手」、「企位」，透过直线练习及角度球瞄准法训练击球准确度等，亦会教授桌球基本安全守则，之后让学生分组练习和对战。新学年将根据经验，调整桌球运动课程设计和课堂时数。

校方所用的桌球枱，考虑到不同身高学生的需要。学校提供

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为确保课程持续发展，校方计划暑假前为全校体育老师提供桌球教学培训，长远期望成立校队参与比赛。另外，校方亦为小四及小五生开办周六兴趣班，暂时名额12个，竞争激烈。

小六生马雯雯体验了4课桌球运动，形容每次打桌球的一刻，都如同将压力「一起打走」，「笃波」亦令她更专心上课。另一小六生梁芷珊称，打桌球能调节她的心情，希望日后参加桌球校队。

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本报记者