宋王台VS宋皇台？8月新邮票设计被质疑写错字 香港邮政咁解释

香港邮政日前公布下半年邮票发行计划，8月发行一套讲述九龙城区变迁的特别邮票，但一枚展示「宋王台」石刻的邮票，设计却掀起讨论。有读者向《星岛》指，「宋王台」早于1950年代已正名为「宋皇台」并沿用至今，初中中史科教科书内容均列为「宋皇台」，质疑邮票疑似设计错误。香港邮政解释设计是「依从文物主体上的真实刻字」，反映文物在不同时期的保存状态，但有专家认为邮票上标示不清晰，建议参照古物古迹办事处做法，标明为「『宋王台』刻石」，以避免出现歧义。

一字之差 涉正名争议

一套4枚的「香港今昔系列：九龙城区」特别邮票将于8月20日发行，描绘区内景貌的今昔变迁，其中面值5.8元的邮票展示昔日的宋皇台圣山，与今日宋皇台花园内仅存刻石。香港邮政另发行一枚小全张，背景是一幅展示邮票上各地标的东九龙地图，同样以「宋王台」标示地点。

有读者质疑，邮票上的「宋王台」字眼有错误之嫌，因为刻石的「王」字是沿用元修《宋史》，未把南逃到香港的端宗与帝昺视为正统的误称。直到1959年宋皇台花园落成，政府决定正名为「宋皇台」，并以此命名公园及道路，迄今仍竖立在花园内，由已故历史学家简又文撰写的《九龙宋皇台遗址碑记》，有交代这段历史；「宋皇台」地名沿用至今，包括2021年启用的港铁宋皇台站。

现行初中中史科课程，有提到端宗与帝昺二帝在港事迹的历史。记者翻查多本新版教科书，均以「宋皇台」作为地名，而特定指「宋王台」刻字时，则使用「『宋王台』石刻」。古迹办在宋皇台站的考古陈列，展览手册亦有相同描述，以「宋皇台」为地名，而泛指现存的石刻时，则标明为「『宋王台』刻石」(Sung Wong Toi Inscription Rock)。

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香港邮政：依从真实刻字 专家认为不清晰

香港邮政回应《星岛》指，该套邮票设计过程曾参考有关「宋王台」刻石的官方资料，包括古迹办及其他相关资料，强调不论是昔日圣山的巨石，还是移置后的石碑，刻石本体上的雕刻字样，均清楚显示为「宋王台」三字，故「依从文物主体上的真实刻字」，分别以「宋王台（圣山）」及「宋王台」作标示，以展示文物在不同时期的保存状态，「而非描述周边地理空间或街道名称的演变」；又指设计过程会咨询相关持份者，参考意见和建议，务求令邮票设计能准确反映主题内容。

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《星岛》就此请教香港历史文化研究会会长叶德平与本地史学者陈志华，两人均认为邮票上「宋王台」字眼不清晰，建议参照古迹办做法，把「宋王台」字眼改为「『宋王台』刻石」。叶德平指，刻石上「宋王台」雕刻字样固然有其历史背景，但邮票反映现貌的下半部分，只标示「宋王台」令人混淆为地名，而非刻石本身；陈志华亦认为，在邮票的有限篇幅下，这样修订较为适合。至于上半部分，陈志华指二战前「宋王台」地名尚未正名为「宋皇台」，故标示为「宋王台（圣山）」尚属合理。

本报记者

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