初创推升学App「预警」或受AI影响科目 专家提醒考生 职场转变未能断言

中学文凭试下月15日放榜，考生可再度更改大学联招（JUPAS）选科，但面对人工智能（AI）的急速发展，学生或难以抉择。本地初创企业研发的手机程式「DSE升学易」加强功能，提醒考生包括传媒、会计等特定科目，未来恐受AI发展的威胁，并计划9月推出协助中三学生选科的功能。有升学专家提醒考生，职场环境时有转变，不能完全断言个别科目或行业会被AI取代。

应届考生关注融合课程

「DSE 升学易」的新功能包括标示出可能受AI影响的科目，提醒学生选科时须注意日后被AI取代的可能性。欧文瀚摄

「DSE升学易」主要功能包括各院校分数计算器、科目收生成绩对比、选科建议等功能，推出至今已近4万人下载。研发程式的Trillion AI创办人兼行政总裁罗志邦指，留意到更多考生选科时考虑到AI影响，尤其学科与行业会否因此被淘汰，更多人选择「+AI」的科目，「就算不知道那科在读甚么，但看到AI、科技等字样，就有更多人想了解」。项目负责人、城市大学数据科学四年级生林昭懿亦指，应届考生较以往关注融合课程，「例如中大或科大BBA（工商管理）以往很受欢迎，但现在可能更多人选读BBA+AI、行销与分析等科目」。

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为协助考生，程式新增标示可能受AI影响的科目，部分「预警」科目包括传媒、会计等，「我会提醒考生︰初级的工作可能会被取代，你（选科）要想清楚，但不会直接叫你不要读」。他勉励学生别做「能被AI取代的人」，避免「毕业即失业」。

程式亦会判断考生就读的文凭试科目，是否符合大学要求。罗志邦举例称，如学生没读生物科，检视医科科目时便会显示「未达要求」，并列明「生物或化学其中一科需达到3级或以上」。团队拟于9月推出新功能，让中三生循职业或兴趣导向回答问题，程式将提出职业建议、所需文凭试科目等。罗志邦直言，以往学生选科时或缺乏他人协助，现在凭借科技即可解决问题，「例如我对数字敏感，（程式）可能推荐做工程师，为此就一定要读附加数学。」

新增功能助中三生选科

罗志邦续称，应届考生较以往更希望毕业后能马上工作，令医护科目更受欢迎，例如都会大学的护理学、「理工五宝」（物理治疗、职业治疗、放射学、医疗化验及视光学）等，「毕业后就能马上工作，拿到『铁饭碗』」。但林昭懿预料，随着都大、东华学院等开办更多同类科目，或有更多学生报读，担心职位或饱和，呼吁考生选科前多了解科目内容、征询他人意见，找出自己真正想读的科目。

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对于选科应否考虑科目或行业被AI取代，学友社学生辅导顾问吴宝城认为，职场环境时有转变，AI带来影响仍待观察，取代与否未能断言。他认为程式提供「预警」应视为参考意见，考生选科时应审慎看待，不宜作单一考虑。

记者 欧文瀚

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