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本港学生每日学习逾9小时 睡眠未达国际建议水平

教育新闻
更新时间：21:44 2026-06-22 HKT
发布时间：21:44 2026-06-22 HKT

香港研究协会公布「香港学生时间分配型态」调查，发现港生整体学习日均超过9小时，虽然整体日均自由游戏和运动时间，高于世卫建议的「每天1小时」的指标，但睡眠时间较美国疾病控制及预防中心建议少约1小时。协会建议，当局加强推广小一至小三不设传统考试的措施，并研究取消全日制学校期中考试，以「实质减轻学生学业负担」。  

协会上月以电话抽样访问1079名中小幼学生家长及中学生。结果显示，在整体学习时间中，本港学生日均在校上课时间约为6.4小时，中学生的在校时间最长，约为6.6小时，而小学生和幼稚园的在校时间，则分别为6.9和4.7小时。协会表示，港生整体课时水平，仍然高于经济合作暨发展组织（OECD）的平均水平。调查亦指出，本地学生在课后处理课业上日均花3.1小时，而中学生平均每日课后学习时间最长，达到3.6小时，小学及幼稚园学生分别为2.6小时及2.9小时。

延伸阅读：学者倡整合资源-支援特教生精神健康

在休息时间方面，调查发现整体日均睡眠时间为7.6小时，中学生更只睡7.1小时，而小学生和幼稚园学生分别为7.8和8.2小时，较美国疾病控制及预防中心建议时数略少约1小时。协会指，反映了在高强度的学习环境下，睡眠不足仍是普遍学生所面对的问题。

何君健摄。
何君健摄。

调查亦发现，家庭在时间分配上出现矛盾，有逾8成受访家长及学生称「曾经就此发生过争执」，6成3人更每星期至少出现一次争执。协会认为现象是「相当普遍」，建议当局应进一步关注情况。随着人工智能的急速发展，协会呼吁当局应主动推动「跨学科及体验式学习」，开展更多的升学及职专出路，发展学生的创新能力和灵活应变力，为自身作出更合适的生涯规划；又建议当局研究减少传统考试安排，以纾缓学生的学业压力。

延伸阅读：长天学生黄雨户外晨跑家长质疑罔顾安全

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本报记者

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