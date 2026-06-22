内地交流计划 新学年增红军长征胜利、九一八事变行程

教育局向全港中小学发通告，公布新学年的学生内地交流计划概览。当局将提供96个行程，逾半为「红色资源」行程；配合今年红军长征胜利90周年及九一八事变95周年，新增8个行程。

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当局筹办的内地交流计划新学年提供10个类别、共96个行程，其中51个是涵盖建国历史体验的「红色资源」。因应今年为红军长征胜利90周年，当局提供6个3至5天行程，供小四至中六生探索长征历史、自然文化及非物质文化遗产，目的地包括广西桂林、江西、陕西西安及延安等。当局亦为九一八事变95周年，开办2个文化探索行程，供中三至中六生前往辽宁交流5天。

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当局指学生内地交流及考察是国民教育的重要一环，有助学生从多角度亲身体会国家发展和成就，巩固和深化课堂学习，学生参加属自愿性质，学校应尽量安排学生参与。

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本报记者