电子学习配套计划第三批学习成果公布 国画3D模型获资助

本港正发展数字教育。教育局公布第3批电子学习配套计划，共12个获资助项目成果，供学校订阅并于2026/27学年使用。有大学将中国古代画变成3D模型，让学生仿如置身画中风景认识国画；另有大学推出实时实验平台，助学生遥距控制仪器。

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12个项目成果包括多间院校的项目，包括由浸会大学历史系带头研发「史观」3D古画电子教学平台，配合中史科课程大纲制作艺术史教材配套，让学生掌握透视法，并认识中国与欧洲画作的异同，现有画作模型包括《明皇幸蜀图》、《谿山行旅图》等；工大学应用物理学系开发的实时实验平台「BL365」，可让学校实验室设备，将经由互联网连接理大伺服器，用家可以遥距控制仪器，实时观察实验情况并获取数据。AI教学分析平台「教室智助+」由教育大学特殊教育与辅导学系、教大整全发展中心营运，结合教学评估表及AI演算法，评估教学设计、课堂表现与管理等。

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教育局表示，学校可使用优质教育基金的赞助，订阅三批项目于2026/27学年使用，学校如计划在2026/27上半学年开始使用并申请赞助，须于9月30日或之前申请。当局早前由优质教育基金拨备5亿元，共有22个获资助项目，其中首两批共9个项目成果，已分别于去年6月及今年1月发布。

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本报记者