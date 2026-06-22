港大调查：幼童牙患或与家庭经济情况相关 深水埗、黄大仙蛀牙率高达37% 湾仔及中西区仅20%

香港大学牙医学院获马会慈善信托基金捐助的「赛马会幼童健齿计划」，为幼稚园学童提供到校口腔检查，及早发现蛀牙风险。团队调查24/25学年全港幼稚园学童蛀牙情况，发现幼童牙患情况与家庭经济情况或存在关联，蛀牙盛行率最高的地区，依次是深水埗、黄大仙、葵青、观塘及北区，均录得35%或以上，而深水埗及黄大仙更高达37%；反观湾仔及中西区仅20%，蛀牙盛行率全港最低。

参与计划儿童平均蛀牙由1.5只降至1只

团队为多间幼稚园提供牙科服务。港大提供

团队过去6年半，为全港810所幼稚园提供牙科服务，惠及约19万名儿童，发现逾25万只蛀牙。根据2020年9月至今年2月的牙科服务数据，参与计划的儿童蛀牙盛行率由38%降至28%，平均蛀牙数目由1.5只降至1只，反映计划有效改善儿童蛀牙状况。团队亦追踪23/24学年接受氟化氨银（SDF）治疗的蛀牙个案，在8063只蛀牙样本中，96只最终脱落、266只接受补牙治疗。扣除脱落及补牙个案，4836只蛀牙经SDF治疗后停止恶化。数据证实每年一次的外展SDF治疗，成功阻止63%蛀牙继续恶化。95%的幼童在接受检查时没有出现牙科恐惧或焦虑情况，有效减低幼童对牙科检查的抗拒与负面感受。

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港大副校长（健康）刘泽星，强调儿童阶段口腔保健护理的重要性。港大提供

港大副校长（健康）刘泽星指，越来越多医学研究证实，蛀牙及牙周炎等口腔问题，会增加未来罹患心脏病与免疫疾病的风险，凸显在儿童阶段口腔保健护理的重要性。计划不仅改善儿童口腔健康，长远更可降低严重疾病的整体发病风险，惠及全民健康。医务衞生局基层医疗健康专员彭飞舟亦指，政府积极推动基层医疗发展，将「重治疗、轻预防」扭转为「重预防、早发现、早治疗」，让巿民在社区中获得适切的健康支援。

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本报记者

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