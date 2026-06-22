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奥比斯未来视界领袖计划颁奖 330学生组队办护眼活动助2200市民

教育新闻
更新时间：08:00 2026-06-22 HKT
发布时间：08:00 2026-06-22 HKT

香港不同机构近年着力培养学生的人文关怀，由奥比斯主办的「奥比斯未来视界领袖计划2025/26」日前举办总决赛暨颁奖典礼，今年比赛合共吸引来自10间大专院校、共逾330名大专生报名参与，并主动联络及对接超过25个本地社区伙伴，成功直接服务了超过2200名市民。有参与的学生表示，今次相比起参加比赛，更多是希望协助视障人士应对社区内不同角落的困难，长远期望就此成立社区企业服务更多人。

循3跑道制定护眼倡导活动

今年计划旨在培育青年的社会创意思维与人道关怀，共设有3大核心赛道，分别为医学防盲注入心理共情的「Heal the Future」、深耕校园护眼教育的「Educator 2.0」、以及探索社会企业的「Visionary Start-up」，参赛队伍会将课堂所学转化为具备社会效益的实地企划、并在基层社区举办各式各样的护眼倡导活动，例如视力检查、临床密室逃脱、AR 眼疾体验及点字解码工作坊等多元化共融项目。

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奥比斯香港总干事刘慧思在颁奖礼上表示，今年企划成功吸引全港来自10间大学的超过330名大专生踊跃报名，并成功以面对面形式直接服务逾2200名市民，又赞扬参赛学生的创意与灵活性极高，例如有护理系学生自主设计出体验眼疾症状的临床「密室逃脱」；工科学生利用先进传感器研发离线人工智能（AI）导航，冀提升视障长者的出行安全；亦有教育团队为小学生举办融合科学与视觉模拟的工作坊，助将保护眼睛转化为日常生活习惯。

在3大赛道的赛事上，今年的「Heal the Future」总冠军由香港大学5人团队获得，他们结合可解释AI与人脸识别并建立平台，积极推广公众眼科保健知识；中文大学的4人团队夺得「Educator 2.0」总冠军，团队透过在校园举办工作坊，结合视觉模拟与触觉绘画，启发学童建立包容观念；港大另一个5人团队亦夺得「Visionary Start-up」总冠军，他们研发离线数码双生导航，协助视障长者在港铁等定位系统盲区安全出行。

大会亦会就12个分项类别颁发优胜大奖，由理工大学和科技大学4名学生组成的团队，则在「Visionary Start-up」赛道获得「共创社区发展」大奖，他们的「瞳行地图」项目透过担任学校与非政府组织的「超级链接者」，邀请视障人士共同创作并担任生命导师。

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参与成员︰更是与持份者合作机会

团队成员之一、理大职业治疗四年级生余依庭表示，身边的同辈大多难与有自闭症、过度活跃等特殊情况的人士相处，更几乎没接触过视障人士，希望集合4个不同专业界别学习的年轻人，建立一个以社会为本的社企模式，认为是次比赛让团队有机会不断改善其想法，长远希望能于教育界及社福界建立网络，去做以人为本的共融教育。科大工商管理学士四年级生陈展奕指，是次经历获得很多有用的意见，让他们思考之后如何继续发扬意念，对能在计划最后舞台上绽放努力的心血，「真系好有成功感，结识到大家系非常之开心。」

科大理学士（经济及金融学）二年级生何乐轩直言，这次与其是比赛，更是孕育未来领袖的机会，因为整个过程也会与其他队伍沟通以至合作，并没太多竞争的概念，相信这是一个给团队成长、与其他社会持份者合作的机会。理大职业治疗四年级生吴昭仪强调，应要聆听受助者的想法和感受，而非只提供自己觉得他们需要的东西，「真正的同理心是以人为本，知道他们在想甚么，比起我们想带甚么给他们更重要。」

本报记者

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