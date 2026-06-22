方大推「脑神经多元」助特教生展潜能 申请400万资助 冀消除歧视与偏见

特殊教育需要日益受重视，但特教生往往面对各种困难。圣方济各大学有逾5%为特教生，较其他大学为高，学校成立专责单位，为他们提供贴身学习支援。方大研究生院院长陈德茂指，进入人工智能（AI）时代，有望利用科技释放特教生潜能，校方正申请400万元资助，成立专门推广的「脑神经多元研究中心」，以新概念去除社会对特教的歧视与偏见。

举办讲座邀嘉宾分享

「脑神经多元」（Neurodiversity）是指人类在认知、学习、沟通等的自然差异，包括特教生所涵盖的自闭症谱系、专注力不足及过度活跃症、读写障碍等。方大副校长（研究及发展）卢铁荣指，特教生很多行为与脑神经有关，现时外国一般采用脑神经多元，而不再使用特教概念。他透露，方大有5.5%为特教生，较其他大学1.5至2%高，早于4年前未正名大学时，校方已拨出700万元聘请专业支援团队，去年再拨1500万元推行5年计划，贴身跟进特教生需要。

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校方目前正与香港专业进修学校合作，向研究资助局申请400万元资助，成立私立院校首个脑神经多元研究中心，加强推广概念。校方正发展新辅导方式，在家庭辅导小组推动「多家庭叙事治疗」，摆脱传统的一对一咨询，促进同侪支持，协助子女重塑身份认同，日后有望在其他私立大学使用。为让师生和社会大众了解脑神经多元，校方至今举办8场讲座，邀请嘉宾分享。

融合教育在港推行多年，方大研究生院院长陈德茂坦言，过去的教学方式期望他们紧跟模范，「坐定定」、与别人有眼神接触，特教生需要假装正常人生活，扼杀了他们的才能，把其特性「打残」。随着进入AI时代，陈德茂相信特教生对特定范畴非常专注，在科技发展下将大有作为，融合教育进入「转弯位」，「科技是很好的中介，同学能被它们协助，亦能带领它们发展」，自资院校能有更前卫的方法提供支援。他期望通过家庭辅导小组，能改变家长的心态，释放特教生才能。

办学「不问起点终点见」

专注青年工作的卢铁荣，以「打预防针」比喻支援特教生的方式，指青年问题有4个方法处理，包括辅导、做义工、威吓，但最有效是提升自信心，学生需先取得成功感。他坦言自己也是过来人，女儿在19岁诊断为特教生，即使不知道女儿的特殊需要，他一直以提升自信心为宗旨栽培，最终她亦找到自己的去路，今年更获得剑桥大学两个博士学位录取。

他指，方大办学理念是「不问起点终点见」，强调人生不到终点，不知道人生旅程中有甚么发生，重申最重要是给予特教生机会。

记者 高俊谦

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