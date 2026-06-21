父亲节︱陈锦鸿自闭症儿子修读方大高级文凭 校方支援助衔接

今日是父亲节，天下爸爸都有父子情的故事。知名艺人陈锦鸿的儿子陈驾桦自小确诊自闭症，昔日在他膝上的小男孩，转眼已经是圣方济各大学的高级文凭学生，早前以青年钢琴家身分公开演出。陈锦鸿提到，校内专责队伍协助儿子顺利从中学衔接至大专生活，更专门提醒他注意事项。作为特教生家长，他形容特教生是一个宝库，只要发掘到喜好，一样可以发光发亮。

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陈锦鸿昔日与年幼的陈驾桦为协康会拍摄广告，呼吁外界关注自闭症儿童，当年坐在爸爸膝上的小孩，如今已长大成人，就读方大音乐研习高级文凭一年级。陈锦鸿日前以家长身分，在方大出席讲座分享经验，提到本地与外国的教育观念大有不同，本地学校认为特教生是麻烦制造者，儿子在幼稚园曾辗转读过3间学校，惟5、6岁时入读国际学校暑期英文班，外籍教师得知儿子是特教生，看法相当正面。

自闭症患者常常因过分专注，忽视其他重要事情，导致生活面对不同困难，陈锦鸿指儿子入读方大后，校方专业支援队伍，会亲身致电告知重要讯息，确保儿子不会遗漏。他指以往曾因怕麻烦未有申请，结果儿子误会电脑科不计分，补回申请后情况大有改善。

现在进入人工智能(AI)时代，陈锦鸿认为，寻找子女的个人特长，将较栽培成普通通才更重要，社会观念应该改变。他指现时内地亦大力支援自闭症学生，正是大家看到特教生是一个宝库，「只要与社会能够契合，成果就『不得了』」，他形容特教生如同矿藏，只要家长和老师找到子女喜好，他们都可以发光发亮。

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戏里的陈锦鸿，演活歇斯底里问道「这个世界公平吗？」的许文彪；戏外的陈锦鸿却没有半句怨言，过去更为专心照顾儿子而淡出幕前，他形容自己「做爸爸就像做角色」，他很明白儿子需要，成为在成长路上扶持儿子的爸爸，「就像进入一个角色，我享受拍戏多于生活」。见到儿子成长成人，陈锦鸿回顾这段特教生家长的经历，总是快乐占多，「享受就会觉得好玩，所以从来不觉得疲累」。

记者 高俊谦

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