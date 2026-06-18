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数字教育蓝图︱数字教育教师培训启动 教育局8月起办研讨会工作坊

教育新闻
更新时间：18:52 2026-06-18 HKT
发布时间：18:52 2026-06-18 HKT

教育局日前公布《中小学数字教育发展蓝图》，要求教师须在3年内接受至少30小时的数字教育相关培训。当局今日发出通告，将在7至9月启动首期培训课程，提供分层式、多元化的数字教育专业发展活动，并为校长、副校长及中层管理人员，举办学校人工智能教育「策动篇」研讨会与「实践篇」工作坊，以加强他们对校本人工智能教育的规划与执行能力。

延伸阅读：《数字教育蓝图》出炉订AI素养学习架构 教师每3年须完成30小时以上培训

助学校管理层规划校本AI教育

「策动篇」研讨会在8至9月举行4场，以面授及线上方式进行，每场参与人数达2000人，内容包括介绍香港数字教育发展方向与策略、探讨如何推展《中小学人工智能素养学习架构》，引导学生「学好AI」、「善用AI」和「负责任地用AI」，亦分享学校将数字教育融入自评循环及规划的良好示例。

至于「实践篇」工作坊，将于9月底至10月举行，只设实体进行，每场60人。内容涉及如何因应校情与学生需要，编写学校发展计划；拟定全校参与模式人工智能教育的「学教评」推行策略；利用自评数据评估各项推动人工智能教育工作的整体表现及成效等。

延伸阅读：数字教育蓝图︱考评局研DSE部分科目试行电脑化

各科AI培训同步启动

当局亦提供基础应用和进阶程度的「人工智能素养」培训，以及「人工智能+科目」与「人工智能领导」培训，分别装备教师在不同学科和跨学科的教学专业能力，以及强化学校领导推动科技赋能教育的领导和策划能力。当局亦预告，将于9月公布第二期培训课程。

当局在未来3个学年提供每年5万个培训名额，目标为全港教师完成基础AI素养及「AI+科目」培训。全港资助学校须将数字教育纳入学校发展计划，当局将在27/28学年起展开视学。

本报记者

 

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