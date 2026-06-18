QS世界大学排名｜理大跻身全球前50 林大辉争取落户北都大学城

Quacquarelli Symonds（QS）公布最新世界大学排名，理工大学跻身全球前50位，刷新历年记录。理大校董会主席林大辉指，他与理大团队深感振奋和鼓舞，形容达成发展历程中的重要阶段性目标；又提到2019年「黑暴事件」对理大校园造成严重破坏，社会部分人士对理大曾有误解和负面评价，但理大按照发展蓝图循序渐进，「一步一脚印、稳健前行」，令理大的QS世界大学排名持续稳步上升，由2019年的第106位，逐步提升至第50位。他亦指理大面对校园土地及空间严重不足，期望北都大学城能提供充足的土地及发展空间，为未来拓展奠定更坚实基础及更有利条件。

林大辉：达成重要阶段性目标

林大辉形容理大成功跻身全球50强大学，达成发展历程中的重要阶段性目标，成就得来不易，他代表理大向各界致谢。他形容理大作为「爱国爱港」的创新硏究型大学，全力支持香港建设成为国际专上教育枢纽、国际高端人才集聚高地及国际创新科技中心。然而，他指理大面对校园土地及空间严重不足的问题，大大窒碍长远和健康发展，「面对这个刻不容缓的问题，必须尽快有切实可行的解决方案」。除了加强与内地省市政府及高校合作外，林大辉提到本港正筹划首个五年规划，期望北都大学城能为理大提供充足的土地及发展空间，为该校未来拓展奠定更坚实的基础和更有利条件。

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他亦回顾2019年获委任为校董会主席时，香港处于历史上极为艰难的时期，「黑暴事件」对理大校园造成严重破坏，社会上有部份人士对理大曾有误解和负面评价，形容面对错综复杂的形势和困难局面，工作充满挑战和承受巨大压力；随着香港实现由乱到治、由治及兴，理大全体教职员团结奋进、上下一心，努力推动大学发展，使得理大的QS世界大学排名持续稳步上升，由2019年的第106位，提升至2021年的第75位、2023年的第65位、2025年的第57位，以至2027年的第50位，形容成绩令人鼓舞。

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理大校长滕锦光指，理大在世界排名连年稳步上升，反映在教学、科研等领域均取得长足进展，强调理大正积极争取参与北部都会区大学城建设，为大学长远发展筑牢根基，并稳步推动属下的专业及持续教育学院升格为私立大学。他续称理大依托在内地12个城市布局的技术创新研究院网络，精准对接各地产业发展需求，加速前沿技术落地应用，促成科研成果产业化，实现产学研深度融合的格局，为国家建设、高质量发展及科技强国建设作出更大贡献。

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