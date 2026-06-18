QS世界大学排名｜QS：香港国际教员学生比例卓越 展现高度全球吸引力

政府正筹建北都大学城，鼓励本地大学与中外院校合作，打造国际教育枢纽。QS形容香港继续是亚洲最具全球竞争力和研究密集型高教体系，但直言国际合作研究方面较逊色，建议本港院校与更多国家及地区建立合作关系，巩固现有优势。对于地缘政治会否影响国际合作，QS相信香港仍然是国际学者、学生和雇主的理想目的地。

首次两间大学跻身全球前20强

QS高级副总裁Ben Sowter指，香港高等教育体系正巩固作为亚洲最具全球竞争力高教体系之一的地位，提到香港政府推动多项政策，而今年首次有两间大学跻身全球前20强、4间大学打入前50强，令香港成为全球精英院校密度最高的城市之一。不过，反映国际研究合作表现的「国际研究网络」指标，本港平均分仅48.3分，低于国际水平的56.2分。QS指本港大学在国际研究合作的规模和多样性较逊色，建议本地大学透过拓展合作研究项目、增加参与跨国研究计划、与更多国家地区建立合作关系等，巩固院校现有优势。

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被问到地缘政治会否影响本港院校的国际合作，QS强调本港大学在「国际教员比例」、「国际学生比例」和「雇主声誉」方面表现持续卓越，前两者更几乎是国际平均分的3倍，反映香港仍然是国际学者、学生和雇主的理想目的地，大学院校持续展现出高度的国际联系和全球吸引力。

国际学者及雇主等理想目的地

至于其他指标方面，QS指4校在「教员论文平均被引用次数」打入全球前50名，在「学术声誉」的得分亦见进步，显示本港院校持续获得国际学术界认可，雇主对本地大学毕业生质素仍充满信心。

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记者 欧文瀚

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