QS世界大学排名｜中大港大同踞20强创港历史 前者飙升14位 港5院校打入全球百大

国际高教研究机构Quacquarelli Symonds（QS）世界大学排名出炉，本港大学表现凌厉，历史性有两间大学打入全球20强，中文大学大幅跃升14位，位列全球第18位，香港大学则蝉联全球第11位；连同科技大学、理工大学、城市大学，本港共5院校打入全球百大。中大校长卢煜明形容是「重要里程碑」，将继续拓展全球学术网络与研究影响力。

美国麻省理工连续15年全球第一

今年QS世界大学排名有106个国家及地区逾1500间大学参与，美国麻省理工学院连续15年位居全球之冠，史丹福大学则与伦敦帝国学院并列全球第2位，牛津大学及哈佛大学分别维持第4位和第5位。中国内地有85校上榜，北京大学位列全球第13位，是排行最高的内地大学。

理大排名全球第50位

本港共10间大学上榜。香港大学维持全球第11位，仅次于新加坡国立大学，稳居亚洲第2位；中文大学更成功跻身全球20强，较去年跃升14位至全球第18位，香港首次有两间大学同时位列全球20强；连同跃升11位至全球第33位的科技大学，以及升4位至全球50位的理工大学，今年共4校跻身全球50强。城市大学排名全球第52名，较去年升11位。同样上榜的浸会大学、教育大学及岭南大学，排名均创近年新高，首次上榜的树仁大学位列1001至1200位区间。

首跻身20强 中大校长卢煜明：象征迈向新阶段

对于首次跻身全球20强，中大校长卢煜明表示，象征该校迈向新阶段的重要里程碑，对师生、校友及合作伙伴多年努力的肯定，形容中大是汇聚全球顶尖学者的学术重镇，在「国际教员比例」指标再获满分，反映在延揽世界级人才的持续优势。他提到《中大策略发展计划2026-2030》将启动，深化与全球顶尖学府、产业界及政府机构的策略合作，推动具影响力研究与知识转化，继续提升教研质素与学习体验，拓展全球学术网络与研究影响力。

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至于蝉联全球第11位的港大，校长张翔强调成就是建基于坚实的学术根基之上，将致力培养思维敏捷的人才，促进人文与科学之间的深度跨学科合作，朝着成为领导世界、改变人类未来的大学的愿景前进。校方补充指，将持续吸引享誉国际的学术大师加盟，又提到成为首位香港太空人的校友黎家盈，印证港大培育引领世界变革杰出人才的实力。

科大校长叶玉如对大学的表现感到欣喜，未来将秉持「凡事皆可为」的精神，以创新教研应对社会挑战。城大署理校长李振声认为，排名跃升印证在教学、研究及创新领域的核心优势，并彰显世界级的学术影响力，校方亦指在「师生比例」、「教员论文平均被引用次数」、「国际教员比例」和「国际学生比例」4项指标继续位列全港第一，「教员论文平均被引用次数」仅次哈佛大学。

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理大校董会主席林大辉表示：「大学在QS排名再创佳绩，我与理大团队深感振奋。」教大校长李子建形容在排名再传捷报难能可贵。岭大校长秦泗钊指，排名反映该校已建立具特色及竞争力的发展定位。浸大指排名表现稳步向上，反映跨学科教学与研究能力不断强化；都会大学称，将持续贴近市场与行业需求，开办优质专业课程。

记者 欧文瀚

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