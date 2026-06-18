调查：逾半受访家长 未能冷静处理子女闹脾气

在育儿过程中，家长往往因子女「扭计」闹脾气，表现得束手无策。保良局的调查发现，逾9成育有0至6岁子女的受访家长，对处理子女闹脾气「感到压力」，逾半人更「未能冷静处理」及承认处理方式「未必有效」。有家长参与育儿计划，学习儿童发展，令紧张的亲子关系迎刃而解。

保良局教育儿技巧

保良局社会服务部5月以问卷访问逾600名家长，发现两成人指子女每周闹脾气达「4次或以上」，常见原因是要求被拒或不愿听从家长指令，但家长普遍未能应付，逾半人「未能冷静处理」，3成家长更「容易提高声量或失控」。助理幼儿服务总干事张以茵指，家长虽有意识解决问题，但缺乏可行技巧，导致他们对育儿「失去信心」。

保良局推出「Brain us Happiness」计划，设有「六大定律」，涵盖感官、探索、压力、运动、专注及记忆等六大范畴。通过心理教育、管教技巧及实用教材套，教导家长运用压力球、感官探知卡等工具，协助子女进行情绪调节练习。

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定时「放电」助稳情绪

参与计划的家长郑太，育有一对6岁的孖女，两人过往常因争宠、争玩具而纷争不断。她坦言以往急于令女儿听话，「搞到大家都不开心」，通过计划，她学会先调整自己心情，「冷静了才带领她们的情绪」，继而分析和解决问题。她提到受所学的「运动定律」启发，每天放学后特意带女儿到公园「放电」30分钟，让她们做功课更为合作。

另一家长李太的4岁儿子确诊发展迟缓，以往儿子经常会闻自己的衣服，令她不明所以，参与计划后，令她理解是孩子或需要感官刺激，获得安全感。她现时提醒儿子以压力球取代闻衣服，行为有所改善。

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实习记者 张骏宏

