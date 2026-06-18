数字教育蓝图︱考评局研DSE部分科目试行电脑化

随着数字教育推行，当局拟于2031年全面实施电子化全港性系统评估（e-TSA），并与考试及评核局研究在中学文凭试（DSE）部分科目试行数字化。考评局强调，文凭试属高风险考试，数字化转型须确保公正性，暂无推行时间表。有升学专家坦言，文凭试如出现问题代价非常高，建议当局逐步推行建立信心。

2031年全面推行e-TSA

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根据《蓝图》，考评局会展开为期5年的过渡安排，逐步把现时在小六试行的e-TSA推展至其他年级，预计至2031年全面实施；又透露考评局拟在文凭试的小部分科目试行数字化，为日后逐步拓展至其他科目作准备。教育局首席教育主任（创新科技教育及质素保证）林威廉强调，推行情况取决于e-TSA，但强调要考虑考试模式。

考评局回应，证实考虑以考生人数较少的部分科目作为试点，探讨从纸笔考试，改为电脑化考试的可行性，但强调文凭试属高风险考试，数字化转型须确保考试公平性，严格执行考试保密原则，以及获得持份者支持配合。考评局需要全面和详细研究，制订具体执行框架，目前尚未订立推行计划及时间表。至于e-TSA安排，考评局指会总结试行经验，审慎部署未来5年的过渡安排。

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吴宝城倡逐步推行建信心

已采用自携电子装置应考的美国大学入学试AP考试，早前在内地被揭发高科技作弊个案。学友社学生辅导顾问吴宝城坦言，文凭试数字化后，不排除有人「出猫」，又认为文凭试对考生影响大，数字化后如出现问题，代价会非常高昂，建议当局「小步子」累积经验，逐步建立公众信心，而数字化亦改变学校备试形式，须加强校内支援，让考生在校内考试及模拟试更多准备。

记者 高俊谦

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