《数字教育蓝图》出炉订AI素养学习架构 教师每3年须完成30小时以上培训

本港大力推动教育数字化转型，教育局昨公布《中小学数字教育发展蓝图》，提出逾30项行动要点，包括新学年更新数理科学课程，落实「人机协作」的学习模式，并要求教师每3年须完成30小时以上相关培训；又强调教师应避免学生「思维外判」，在教学上应用人工智能（AI）须合法合规，如涉及国家安全、不正确价值观等敏感内容，应予以删除。

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新学年起，教师须每3年完成不少于30小时的数字教育培训，占合共150小时持续专业发展周期的20%。 资料图片

《蓝图》聚焦培养人才、加强培训、优化配套、推动跨界协作四大方面。为强化数理科技教育，当局将在新学年推出小学资讯与创新科技课程框架，并在中小学数学课程加强数学建模学习元素，以及更新高中科学科目、数学科延伸部分，增强创科学习元素，课程设置将于年底公布；各科引入AI学习元素促进「人机协作」，让学生在不同情境中深化学习和实践。

避免学生「思维外判」

教师培训方面，新学年起，教师须每3年完成不少于30小时的数字教育培训，占合共150小时持续专业发展周期的20%。各大学的学位教师教育文凭（PGDE）及教育学士学位课程，亦将数字教育纳入必修课程，学生须通过评核。当局在未来3个学年提供每年5万个培训名额，目标为全港教师完成基础AI素养及「AI+科目」培训。全港资助学校须将数字教育纳入学校发展计划，当局将在27/28学年起展开视学。

当局同时公布《中小学应用人工智能教学指南》及《中小学人工智能素养学习架构》，提醒教师须培养学生正确价值观，尤其分辨真伪资讯，避免「思维外判」；教师亦须留意学生不当利用AI完成学习任务，对于深伪技术网络欺凌朋辈、违反学术诚信等不当行为，严重个案应按学校机制惩处；强调绝对不能利用AI生成危害国安、破坏社会秩序、践踏社会道德规范的资料，如课题涉及国安、主权和领土争议、不正确价值观等敏感内容，教师应予删除及寻求学校管理层意见。

校长：培训时数不难达成

根据《学习架构》，初小阶段着重感知与体验，认识AI基本运作，高小则学习语音识别、图像分类等基础应用；初中生须掌握机器学习工作流程，理解数据、算法与算力等概念，逐步具备评估AI效益与限制的能力，高中生着重应用与价值创新，建构AI辅助工具，并理解科技须兼顾伦理与责任。课程发展议会主席潘伟贤指，制订《蓝图》时已考虑AI发展快速，期望订立「大方向」，即使各项行动有时间表，亦不排除因应实际情况调整。

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屯门天主教中学校长郑淑华认为，AI教育成功与否取决于教师知识和能力，预期满足30小时的培训要求并不困难。救世军田家炳学校校长李安迪指，校方可根据《蓝图》各标准安排教学内容，相信视学安排不会导致额外工作。教育工作者联会指《蓝图》切合本地学生和学校实际需要，建议设立「教师数字素养架构」，就教师的数字意识、应用及社会责任订立规范。

记者 高俊谦

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