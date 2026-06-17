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浸大获众富基金会捐1000万元 推动转化医学研究

教育新闻
更新时间：16:32 2026-06-17 HKT
发布时间：16:32 2026-06-17 HKT

浸会大学获众富基金会捐赠1000万元，以祝贺浸大创校70周年，其中700万元捐款将支持新成立「前沿转化医学研究院」尖端科研项目，其余300万元将拨予浸大持续教育学院领导、关顾香港专上学生心理健康的研究项目。浸大校董会暨咨议会主席黄英豪感谢众富基金会慷慨捐助，赞扬创办人，长江实业集团执行董事赵国雄对母校的深厚情谊，以及回馈社会的热忱。

众富基金会创办人赵国雄及主席赵谭惠冰，早前参观香港中医医院。　浸大提供
众富基金会创办人赵国雄及主席赵谭惠冰，早前参观香港中医医院。　浸大提供

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7成损款推动前沿转化医学研究院

获资助的「前沿转化医学研究院」汇聚诺贝尔生理学或医学奖得主迈克尔．霍顿、药物研发专家Robert J. Spiegel等世界级科研人员，聚焦医疗器械、诊断、疫苗、综合医学、中医药与生物医学科学研究的创新和转化，以促进新发现。至于浸大持续教育学院领导的「以体育与游戏为切入点：预防自杀与促进香港专上学生的心理健康」研究项目，结合朋辈支援和体育与游戏为本的策略，旨在提升学生的求助意愿及整体心理健康。

黄英豪：彰显母校情谊与回馈热忱

黄英豪形容，赵国雄的慷慨捐赠，充分彰显他对母校的深厚情谊与回馈社会的热忱，既为「前沿转化医学研究院」注入强大动力，加速医学创新转化为实际应用，亦关顾青少年心理健康，为广大社群带来深远裨益。

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众富基金会在2007年由赵国雄与妻子赵谭惠冰成立，基金会多年捐助浸大各领域的发展，包括「中药药效组分知识产权保护战略研究计划」及「CARE舍堂村计划」等。
 

本报记者

 

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