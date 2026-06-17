中小学数字教育蓝图公布 订AI素养学习架构 DSE拟试行数字化

教育局今日（17日）公布《中小学数字教育发展蓝图》，提出四大重点、十大策略，当中提到会订定《中小学人工智能素养学习架构》、教师每三年须完成30小时以上的数字教育培训等，考评局亦会考虑在小部分科目，试行文凭试数字化。

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蓝图涵盖的四大重点，包括培育兼具数字素养与人文关怀的人才、加强教师培训、优化基建配套，以及推动跨界别协作。蓝图提到，会订定《中小学人工智能素养学习架构》，系统地培育学生数字科技知识、技能及正确价值观。为强化数理科技教育，当局预计2026/27学年推出小学资讯与创新科技课程框架，本年底前亦会公布高中科学科目及数学科延伸部分课程设置的建议。

蓝图又订定数字教育的教师专业培训要求，他们须在每三年的持续专业发展周期内，完成不少于30小时的数字教育培训。所有资助学校需参照《蓝图》及课程文件，将数字教育纳入发展计划。局方计划在2026/27学年到校探访，收集数字教育的良好示范，并于2027/28学年开始进行视学。

此外，蓝图提到考评局会展开为期五年的过渡安排，逐步把e-TSA扩展示其他年级，亦会考虑先在小部分科目，试行文凭试数字化，以探索可行性。教育局首席教育主任（创新科技教育及质素保证）林威廉解释，推行情况将根据e-TSA的推行情况，然后在文凭试的小型科目试行，同时亦需考虑考试模式。

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课程发展议会主席潘伟贤表示，蓝图的编制代表本港教育紧贴时代脉搏，确保走在时代尖端，措施将按需要动态调整、适时优化。她又指，制订蓝图时已考虑人工智能高速发展，因此当中提到的都是「大方向」，日后会因应实际情况调整，或增加更切合社会的内容。

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