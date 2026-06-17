大学排名｜美国新闻与世界报道排行榜 港5大学打入环球百强 中大列28最高 8资助大学排名跃升

本港正发展国际教育枢纽，大学排名备受关注。《美国新闻与世界报道》（U.S. News & World Report）昨发表最新「全球大学排名」，香港共9间大学上榜，8间资助大学的排名全面上升，其中5间更打入全球首百名。中文大学位列香港第一，全球排名按年上升9位至并列第28位，同时排行亚洲第5；其次是排行上升4位至全球第40位的香港大学，以及排行上升7位至全球第47位的城市大学。

中大排全港第一

排名审视全球105个国家地区合共2438间大学的表现，较去年增加92间，并按照国际和地区研究声誉、出版刊物、引用总数等13项指标对大学进行评分。全球首三位大学均来自美国，当中哈佛大学以100分满分排在榜首，麻省理工学院和史丹福大学分别以97分和94.4分，位列全球第2及第3位，英国牛津大学和剑桥大学则紧随其后，内地清华大学以86.5分排全球第6。

本港方面，今年共9间大学上榜，去年已上榜的8间资助大学排名全面提升；按评分计算，本港3间大学的评分较去年上升，当中中大以79.7分排香港第一，与澳洲墨尔本大学并列全球第28位，较去年上升9位；港大以77.2分排全港第二、全球第40位，按年上升4位。

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都大首上榜 岭大跳升226位

其他大学方面，以75.1分排行全港第3的城市大学，位列全球第47位，上升7位；获74.6分的理工大学排行全球第52位，排全港第4；浸会大学以53.5分排行全球371位；获47.4分的教育大学排行全球559位。另外，科技大学评分维持71分不变，位列全球第82位，排名上升19位；首次上榜的都会大学获25.2分，排行全球1738位。岭南大学今年获42分，排名较去年跃升226位至783位，成为本港排名跃升最多的院校。

中大回应指，该校最新排名较去年跃升9位，连续4年蝉联全港第一、位列亚洲第五，彰显中大于教研方面的卓越实力；将继续凭借优质的学术资源、完善的人才培育体系及前瞻性的学术发展策略，推动具影响力的研究，深化国际合作，为全球知识进步及社会发展作出更大贡献。

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城大指，大学于亚洲区排行第9位，反映在教学与研究方面的卓越实力，进一步巩固在全球高等教育界的领先地位。署理校长李振声指国际排名屡创新高，多个学科更跻身世界前列，反映城大教研实力持续提升，在国际化发展保持领先，「未来城大将继续引领高等教育发展，培育具全球视野的领袖人才，并为推动『留学香港』品牌及建设国际专上教育枢纽作出贡献。」

本报教育组

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