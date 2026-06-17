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DSE失意两人循高级文凭逆转前路 寄语应届考生：一时失利不代表结局

教育新闻
更新时间：07:30 2026-06-17 HKT
发布时间：07:30 2026-06-17 HKT

文凭试将于下月放榜，不少考生视为「一试定生死」，但人生从无定局。曾因文凭试成绩未如理想，投身仓务工作的张卓男，历经两年社会磨练后重返校园，在香港大学附属学院修读公关及企业传讯高级文凭课程，最终获大学有条件录取；同样修读高级文凭的谢子敬，当年毅然放弃内地升学，留港重头读起，找回自己所好。两人寄语应届考生把握现在，一时失利不代表结局。

现年22岁，修读港大附属学院公关及企业传讯高级文凭的张卓男，当年文凭试仅考获8分，便毅然投身社会，担任仓务员。工作单调重复加上劳动量大，让他身心俱疲，对人生前路毫无方向，在手机看到影片一句「如果今天不作改变，就永远都无法改变」，决心突破现状、重返校园，「我受够，不想一世都做仓务员」。

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「不想一世做仓务员」

他从基础文凭重新读起，虽然中学就读全英文班，但他自觉英语基础薄弱，尤其修读高级文凭时的全英语授课模式，更让他难以适应，考虑到校外英语培训成本高昂，他遂参与非政府组织国际义工活动，通过相处交流磨练英语，更将手机系统转为英文，熟习字句。

张卓男坦言，求学路上有友人质疑他「现在才提起支笔会否太迟？」他亦无数次内心挣扎，但始终坚信「无法改变过去，惟有把握现在」，笑言「笔那么轻，试试无妨」，最终抵挡杂音，成功获理工大学应用社会科学（荣誉）文学士组合课程（社会政策及社会创业）三年级有条件取录。
　　
目前他积极预习大学课程、关注社会时事，称入学后会把握各类机会、结交同道挚友，留意到青年及老人家因网络资讯受骗的情况不少，所以转向社会学科，盼可运用人工智能解决现象。回望过去，他感恩「不论是支持或批评我的人，没有他们的出现，也没有今天的自己」，成就如今蜕变的自己。

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受兄长成功经验启发

另一逆转前路的学生谢子敬，当年文凭试考得15分，曾获北京理工大学、深圳大学取录，惟他留意到相关课程属试验班，存在不确定未来出路的风险。高中喜欢经济及管理的他，考虑到本港商科发展多元、就业前景广阔，加上兄长以高级文凭升读大学的成功经验，果断放弃内地升学，留港修读商业学高级文凭（财务学）。
　　
求学期间，他打破对金融行业的刻板印象，并洞察到大数据对商业决策的重要性，从而锁定资讯管理发展方向。他先后获4间本地大学取录，以平均积点3.93获香港大学理学士（资讯管理）三年级有条件取录，未来计划深耕科技与数据领域，从事数据及系统分析相关工作。

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记者佘丹薇 实习记者张骏宏

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