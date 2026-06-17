蔡若莲：真实事例供教学 提升网络安全意识

网络诈骗与欺凌问题普遍，不少学生更不幸涉及其中。立法会教育事务委员会昨举行会议，多名议员关注教育局推动的价值观教育，如何应对网络问题。教育局局长蔡若莲提到，近日有学生因网上直播打赏「虚拟消费搞到实体盗窃」，强调价值观教育必须与时并进，当局将整理事例供老师教学，在课堂让学生有所警惕。

「虚拟消费搞到实体盗窃」

教委会昨讨论价值观教育，多名议员关注当局如何应对网络问题。教育界议员邓飞提到，近日有学生因沉迷网上直播，因打赏直播主而偷去家长38万元现金，问及教育局如何应对不断转变的网上问题。蔡若莲形容个案「虚拟消费搞到实体盗窃」，形容学生在网络时代面对诱惑与陷阱多，「同学分不清就易跌入去」，她认为须提高学生的自我节制能力与使用互联网的安全意识，让学生认识网络危机、辨识资讯真伪、节制使用互联网等，当局会总结事例让教师在课堂教学，让同学有所警惕。

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多名议员关注网络欺凌问题，选委会界别议员范凯杰提到，学童面对网络欺凌「需要未必是资讯素养」，「更重要是具体的自我保护技巧、求助渠道与学校处理机制」。蔡若莲回应指，对学校处理欺凌个案有具体程序与指引，包括预防教育，「教导同学保护好自己别『被人虾』，也不应做旁观者，更不应做『虾人』那个」。她又指，学校教育强调团体学习生活，培养学生建立人际关系，无法被人工智能取代，而教师在平时观察学生情况，及时纠正偏差行为。

初中中史科教科书今年同步改版，加入价值观教育内容，包括清末革命党人起义与五四运动，均列明教师须让学生明白奉公守法。蔡若莲提到，以往中史课程内容较着重治乱兴衰，近年已经「大幅度调整」，以提升学习兴趣，同时更连系生活，配合实地考察活动，让学生在「真情实境」更立体及多样化方式学习历史。3

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本报记者

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