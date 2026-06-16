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中大蝉联《美国新闻与世界报道》全球最佳大学排名全港第一

教育新闻
更新时间：20:56 2026-06-16 HKT
发布时间：20:56 2026-06-16 HKT

香港中文大学（中大）在 《美国新闻与世界报道》2026-2027年度全球最佳大学排名位列第28位，较去年跃升9位，连续4年蝉联全港第一，并位列亚洲第五。在学科排名中，中大15个学科位列前50，其中6个学科跻身全球前20，其中教育与教育研究学科更位列全球第一，肠胃及肝脏学则位列全球第二，彰显中大于教研方面的卓越实力。

中大医学院院长赵伟仁表示，中大医学院作为全球最年轻的顶尖医学院之一，是全体教职员、研究人员、临床医护团队以及校友多年来默默耕耘、精益求精的成果。资料图片
中大医学院院长赵伟仁表示，中大医学院作为全球最年轻的顶尖医学院之一，是全体教职员、研究人员、临床医护团队以及校友多年来默默耕耘、精益求精的成果。资料图片

中大医学院学科表现突出，多个医疗学科包揽全港第一，稳居亚洲三甲，当中，肠胃及肝脏科、内分泌及代谢科、临床医学科、外科，以及放射学、核子医学及医学影像科，同时位列「亚洲三甲」兼「全港之冠」；「脑神经科学及行为科」、「肿瘤科」亦荣登全港第一位，涵盖多个临床及科研重点领域。

延伸阅读：中大文物馆举办 怀海堂藏赠乾隆文物展

当中肠胃及肝脏学科实力全球领先，连续四届稳守全球三甲席位；该学科与内分泌及代谢科，更连续五届问鼎「亚洲之冠」。而临床医学科亦延续势头，连续第二年荣膺「亚洲第一」。

中大医学院院长赵伟仁表示，中大医学院作为全球最年轻的顶尖医学院之一，是全体教职员、研究人员、临床医护团队以及校友多年来默默耕耘、精益求精的成果。透露未来将继续深化跨学科协作，加速将实验室的突破转化为临床应用，成为全球医疗创新的重要引擎，为香港、国家乃至全人类的健康福祉作出更实质的贡献。

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本报记者

 

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