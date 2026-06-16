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应科大联盟与中中联会签合作备忘录 加强推广职专教育路径

教育新闻
更新时间：00:00 2026-06-16 HKT
发布时间：00:00 2026-06-16 HKT

近年教育界致力为学生建立职业专才教育阶梯，应用科学大学联盟与香港中文中学校长联会昨日签署合作备忘录，同意加强推广应科大及职专教育路径，并透过经验交流与资源共享，提升应用教育在中学阶段的认知与认受性，共同推动职专教育的发展。香港中文中学联会主席、香港道教联合会圆玄学院第一中学校长简伟鸿期望能配合香港乃至国家的整体发展策略，为社会注入更多元、具实战能力的生力军。

鼓励中学生探索考虑升学路径

李慧婷期望透过经验交流和资源共享，提升中学生对应用教育的认识，鼓励他们探索和考虑应用教育与职专路径。中中联会提供
李慧婷期望透过经验交流和资源共享，提升中学生对应用教育的认识，鼓励他们探索和考虑应用教育与职专路径。中中联会提供
昨日亦举行了以应科大发展为主题的论坛，邀请4名联盟院校代表讨论本港应科大的最新发展。
昨日亦举行了以应科大发展为主题的论坛，邀请4名联盟院校代表讨论本港应科大的最新发展。

双方于昨日中文中学校长联会周年会员大会上签署合作备忘录，包括都会大学、圣方济各大学、东华学院及香港高等教育科技学院的代表均有参与。与会的教育局首席助理秘书长（延续教育）李慧婷表致辞时表示，当局欢迎应科大联盟与中中联会展开合作，「透过经验交流和资源共享，我们期望提升中学生对应用教育的认识，鼓励更多中学生探索和考虑应用教育与职专路径。」

延伸阅读︰圣方济各大学成立善长社群 促进人才培育

合作备忘录列明，双方同意致力加强推广应科大及职专教育路径、互相支持双方在强化中学与高等教育界别连系方面的使命，并透过经验交流与资源共享，提升应用教育在中学阶段的认知与认受性。双方期望透过共同推动职专教育的发展，培育具备应用知识和技能的高质素人才，以回应香港社会对多元人才的殷切需求。

简伟鸿指出，随着教育局近年积极推动职专教育，香港的升学阶梯变得更加丰富、多元且完整，在传统学术路径以外，为拥有不同潜能与志向的学生开拓了展现独特光芒的舞台。他强调职专教育课程是理论与实践并重，课程内容与业界需求紧密对接，让学生在学时已能掌握实务技能，毕业后更可迅速融入职场，「这不仅有助于培育切合本地产业需要的应用型人才，亦能有效配合香港乃至国家的整体发展策略，为社会注入更多元、具实战能力的生力军。」

延伸阅读︰浸大持续教育学院拟升格私大及应科大 衞炳江︰积极参与北都大学城 不介意「开荒」

 

昨日亦举行了讨论应科大发展的论坛，期间深入介绍应科大在本港的最新发展、课程特色及收生要求等事宜，同时分析应用学位与传统学术路径如何互补，以回应香港社会对多元人才的殷切需求。

本报记者

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