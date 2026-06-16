科大调查：AI人才错配 逾半人属初哥 8成职位空缺要求高资历

人工智能（AI）大行其道，不少院校均开办AI课程，惟毕业生求职却屡屡碰壁。科技大学的调查发现，本港AI人才市场供求在经验及技能有明显落差，逾半人才只属职场初哥，但8成职位空缺却要求更高资历。负责研究的学者杨毅直言情况糟糕，形容AI工作与人才错配，忧虑AI专门人才难被其他行业吸纳，建议政府提供诱因，鼓励业界为学生提供培训机会。

缺乏领导AI落地能力

科大商学院商业及社会资讯分析研究中心，早前整合劳动力资料库「Revelio Labs」人力数据，以及网上招聘平台的职位空缺资讯，分析本港AI专业人士供求情况。结果显示，截至2024年，本港约有2.36万名AI专业人士，较2015年大增2.81倍，其中逾半在港接受教育，主要从事金融及保险、教育及资讯服务业。

虽然AI人才供应倍增，但市场需求存有明显错配。调查发现，52%人才只属初级资历，但8成职位空缺却以更高年资为目标，初级职位仅约两成。有64%的AI人才有机器学习的研发技能，至于深度学习及演算法亦分别占31%及25%，但反观市场却有逾85%的职位空缺，属应用型职位，近9成更是传统非研发类行业。

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科大商学院副教授兼研究中心主任杨毅直言，目前经验错配情况糟糕，「我们看到很多AI工作、很多AI人才，但其实是错配」。

他续称，本港不缺乏AI技能，而是领导AI落地的能力，很多企业的AI应用仍在初级阶段，尚未融入工作流程，原因除了不信任外，亦因不少企业为传统金融行业，企业面对证监会等严格监管，「不想步子跨那么大」。

忧难被其他行业吸纳

现时市场初级职位大减，杨毅不担心AI人才供过于求，但坦言本港需求与内地和美国不同，后者劳动市场庞大，可以吸纳到其他行业，并不特别强调商业落地，「香港的劳动市场还是比较小，一旦出现错配，要被其他行业吸收比较难」，导致错配更加显著。

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杨毅指，错配是一个「动态过程」，即使初级人才日后能填补中高层空缺，市场仍会继续涌现大量初级人才，需要依靠其他行业吸纳。现时由其他地区来港的AI人才亦以初级为主，他指本港已建立稳固人才基础，下一步是把人才转化为商业价值，建议政府加强引进中层或以上，同时向业界提供诱因举办培训计划，大专院校亦应与企业合作，让毕业生累积行业技能，让初级AI人才日后顺利衔接至中层。

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记者 高俊谦