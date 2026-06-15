浸大发现中药植物提取物 有助对抗多种人畜共患病毒

人畜共患疾病不时在全球各地爆发，为农业及宠物行业带来持续性的风险，更有传染人类引发致命新型传染病的风险，但当今抗病毒兽药的选项有限，且多仅针对单一病毒或动物物种。浸会大学领导的研究团队发现，「爵床属」（Justicia）中药植物的提取物，有效抑制禽流感病毒、新冠病毒和伊波拉病毒等多种引致人畜共患疾病的病毒，期望开拓以中医药治疗动物病毒性疾病的方向，为日后开发治疗人类病毒性疾病的潜在药物提供重要依据。

可抑制禽流感新冠伊波拉等病毒

爵床属中药植物的抗病毒活性成分为一种木脂素类化合物，能透过抑制胞内体的酸化过程，阻断病毒入侵宿主细胞。浸大提供

团队由浸大中医药学院副院长（教与学）及中医药讲座教授张宏杰领导，他们相信抗病毒兽药在预防和治疗人畜共患疾病方面具有重要作用，故需要安全、符合成本效益及具备广泛抗病毒特性的兽药。团队为此评估了逾5000种热带植物的抗病毒特性，结果发现爵床属中药植物呈现高效的抗病毒特性，例如爵床属中药植物Justicia procumbens提取物，对H5N1禽流感病毒的抑制作用尤为显著。

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透过结构比较分析，团队发现爵床属中药植物的抗病毒活性成分为一种木脂素类化合物，这种天然物质已被确认具有广泛的生物活性，能透过抑制胞内体（细胞内的分选胞器）的酸化过程，阻断病毒入侵宿主细胞，从而阻碍病毒在细胞内复制；而这项抗病毒机制让单一化合物能够对抗多种病毒，其效力受到病毒突变出现抗药性影响的机会亦较低。

团队认为，这些特质令爵床属中药植物的提取物，能对包括禽流感病毒、新冠病毒、伊波拉病毒，以及登革热、日本脑炎和寨卡等蚊媒传播病毒等多种病毒发挥广泛的抗病毒效力。团队亦指出，爵床属中药植物提取物中的活性化合物在低浓度下已能发挥效力，不会对动物细胞产生毒性，具备开发安全抗病毒药物的巨大潜力。

目前团队正进行临床前研究，以评估有关提取物及相关化合物的功效与安全性，特别是相关活性化合物除了从中药植物提取，亦可通过化学合成方法制造，大幅降低生产成本，为大规模用药需求提供符合成本效益的解决方案。团队在临床前阶段完成后将启动临床试验，评估其在特定动物物种中的安全性、效能及药用剂量。

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是次研究于去年获得矽谷国际发明节银奖，并已于多份学术期刊刊载。张宏杰认为，利用爵床属中药植物提取物及其活性成分的独特优势，可预见以传统中草药为基础，开发高效、安全及可负担的方案的前景，「我们的目标是开拓以中药为基础的饲料添加剂和抗病毒兽药的新市场，以提升动物健康，并为全球农业经济作出贡献；这项研究亦为未来开发用作治疗人类病毒性疾病的药物奠定基础。」

本报记者

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