中大金融学理学硕士课程 连续两年稳居《金融时报》全球排名21位

《金融时报》公布「2026年度金融学硕士课程（无工作经验）排名榜」，中文大学商学院金融学理学硕士课程上榜，占全球排名第21位。中大商学院院长周林指，排名体现卓越实力，以及透过完善的事业发展支援，与强大的环球校友网络，培育未来金融领袖的承诺。

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薪酬升幅排名全球第9位，毕业生薪酬升达71%

排名榜针对专为没有以至少量工作经验的学生而开办的金融学硕士课程，今年度排名是根据商学院及2023年毕业的校友所提供的资料计算，主要指标包括校友网络、职业进展及薪酬升幅。今年共70间院校的商学院上榜，中大商学院连续两年位列全球第21位，是本港惟一上榜的院校，在亚洲院校中排行第三，仅次分别排名全球第3及6位的清华大学经济管理学院与上海交通大学上海高级金融学院。

中大指今年佳绩，反映课程致力追求卓越教学及促进学生事业发展，尤其在毕业生职业发展相关指标方面表现出色，其中薪酬升幅排名全球第9位，调查显示受访毕业生薪酬升幅达71%。

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院长周林：跻身全球顶尖感荣幸

中大商学院院长周林，对再次跻身全球顶尖金融学硕士课程感到荣幸，衷心祝贺与感导管理层、教职员及行政团队的投入与努力。中大金融学理学硕士课程主任，金融学系副教授江文熙指，中大在「职业服务」与「校友网络」两项排名中再攀新高，分别位列全球第2和第3；将持续将前沿金融理论、人工智能驱动的分析工具及实际应用场景融入教学之中。

本报记者

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