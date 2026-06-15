科大全球首创AI系统 3分钟测癌症减煎熬 免患者二次抽针重复化验等风险

组织切片是癌症诊断的重要依据。科技大学团队研发全球首创人工智能（AI）赋能的无切片病理成像系统，毋须经传统病理化验冷冻、切片及染色程序，只需3分钟便可生成病理图像，协助医生进行即时的病理诊断，较传统技术大幅节省时间，减省病人反复检验及平均耗时一星期等报告造成的焦虑。团队正计划与本地公私营医院合作开展大规模临床应用，并争取获得不同国家的认证，将系统推至全球。

确保抽中目标 冀明年提供服务

传统的临床切片检测方式分为石蜡切片（FFPE）与冷冻切片两种技术，先后要经过冷冻、切片、固定、染色等多个步骤，不仅检测耗时长久，往往要等候一周始取得结果，更易影响化验准绳度。若抽取的并非目标组织，患者甚至需要接受二次抽针重做检验，反复检查会延长麻醉时间，连带提升手术潜在风险。科大研发的AI赋能病理组织成像系统Glanzir，把组织样本装入专属配套耗材，再放进仪器扫描，短短3分钟就能生成病理图像，毋须切片进行检验。系统依托自发萤光成像技术（AFI），再导入数据运用深度学习技术完成虚拟染色，把成像转换成和传统H&E染色效果相仿的组织学图像，方便医生直接判读，现阶段检测一致性逾8成以上。

科大医学成像与影像分析研究中心副主任、化学及生物工程学系副教授黄子维指，现时传统切片化验，病人一般要回家等一周再排期领取报告，才可得知自己的癌症情况，而且若抽取的并非目标组织，病人或需再回医院抽针重新化验。而新系统下，由于化验时间缩短，医生可以确保抽中目标组织才让病人离开，减省病人反复检验及等报告之苦。他提到，不少病人除了受病魔折磨，亦因病情而导致焦虑，结果又令病情恶化，形成恶性循环，故「减少等待」是医疗发展的重要方向之一。

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他又指，系统操作简单易明，只需花数小时就能熟练上手。研究团队展开多轮测试，规划年底先争取内地产品认证，并争取明年在医院提供服务。系统当前主要针对肺癌、乳腺癌等高发癌症进行研发，后续将陆续扩展适用范围，覆盖甲状腺、卵巢及脑等多个人体器官。

黄子维透露，仪器设备单台定价在100万元以内，产品现阶段尚未进入量产阶段，随着市场后续技术持续迭代升级，售价有望下调。他又指，团队把科研工程成果落地转化为实用医疗器械，契合科大筹建本港第三间医学院「医工结合」的发展定位。政府积极扶持本港创科发展，项目主要通过科研基金、产学研计划提供资金支持，采取「投资者出1元、政府资助1至2元」的对等资助模式。今个项目在前两个研发阶段，已获政府拨款约2800万元，团队亦需引进外部商业投资，投资方已注资数千万元。

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先申内地认证 获外界投资数千万

团队计划两年内实现营业收入及产品认证规划，在取得内地认证后，将陆续申请香港、欧盟认证，最后再进军美国申请认证，但黄子维坦言地缘政治因素影响下，或令海外认证进度有所延迟。

立法会医疗卫生界议员林哲玄指，一般病人在有病理报告后才做手术，但如抽细胞化验时不够准确，就需要更多的报告。他欢迎能够协助医护人员进行更精准治疗的科技，但强调任何新科技均需要经过严谨的临床测试，但指染色等传统病理化验程序仍有作用，相信医生以审慎态度应用新科技，由于本港暂时未有为医疗器械进行法定注册的程序，故新科技最好能在外地进行注册，以证明达标。

记者 佘丹薇

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