保良局陈守仁小学数十学生疑因工程不适 教局促校方做好风险评估

油麻地的保良局陈守仁小学，近日传出有数十名学生出现皮肤痕痒、流鼻血及湿疹加剧等问题，有家长质疑与学校上月底进行的装修工程有关。教育局回复查询称，已向校方了解事件，有关工程已于上月底完结，校方已采取多项措施保障师生健康，例如增聘驻校护士、委托专业机构到校进行空气质素检测等。当局强调，已提醒学校日后开展工程前，须做好风险评估。

教育局︰工程防水物料获政府准用

据悉保良局陈守仁小学近日有家长反映，指有多达35名学生出现皮肤痕痒、流鼻血和湿疹加剧等不适。该校家长教师会回复家长称，装修工程只在5月25至27日进行，但有家长质疑学校在5月28日仍在进行装修，呼吁校方应尽量在学生放假时才进行装修。

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教育局回复查询称，接获有关投诉及通报后已向学校了解事件，获悉有关工程已于上月底完结，当中天台防水工序须配合天气状况尽快进行，而工程采用的防水物料，为政府认可及批准使用的标准建筑材料。

当局续称，学校已采取多项措施以保障师生健康，包括安排部分受影响班别，迁往其他课室进行考试、增聘驻校护士为有需要学生提供医护及健康咨询，以及委托专业空气检测机构到校进行空气质素检测。当局亦已提醒学校日后开展工程前须做好风险评估，保障在校师生的安全和健康，校方亦已承诺加强日后工程的规划与监管工作。当局会继续与学校保持紧密联络，提供适切支援。

本报记者

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