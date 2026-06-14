港大开发红外「GPS导航」纳米机械人技术 移动快逾百倍送药效率增三成

纳米机械人在精准医学领域具备极大潜力，但如何在生物体内对其进行即时追踪与引导仍是巨大挑战，而现有的成像方法亦会因活体组织内的强烈光散射，引致影像模糊等问题。港大工程学院的研究团队早前成功开发出首个用于磁性纳米机械人导航的近红外二区萤光视觉平台，能在生物体内提供清晰、即时的视觉回馈协助引导纳米机械人，令机械人移动速度提升超过100倍，药物递送效率提升约30%。

为纳米机械人导航建「GPS式地图」

王飞飞（左）指问题在于如何以高特异性、高灵敏度与高清晰度监测体内的纳米机械人；代子登（右）表示，这类近红外二区磁性纳米机械人具备极高稳定性。港大提供

团队由港大工程学院电机与计算机工程系教授王飞飞领导，该团队开发的纳米平台支援双通道近红外二区（NIR‑II，1000至3000纳米）成像，能为纳米机械人导航建立类似「GPS式地图」，让研究人员即时同步观察纳米机械人及其目标部位，从而实现具有高分子特异性和灵敏度的精准体内运动。

延伸阅读︰自然指数科研领导者排名 本港5大学上榜 港大居全港首位

团队研究发现，在活体小鼠模型中，该近红外二区磁性纳米机械人展现出在腹腔、后肢、肝脏、脾脏及下胃肠道内的精准移动能力。相较于传统技术，新平台提供了更高清晰度的视觉回馈，移动速度提升超过100倍，药物递送效率更提升了约30%。

王飞飞指出，核心问题在于如何以高特异性、高灵敏度与高清晰度监测体内的纳米机械人，「近红外二区萤光导航能提供更优异的对比度、分辨率与穿透深度，因为波长高于1000纳米时，光散射效应降低，组织自体萤光也会大幅减弱。」

就精准导引药物递送提供新策略

论文第一作者代子登博士表示，这类近红外二区磁性纳米机械人具备极高的稳定性，即使在胃部的酸性环境中依然稳定存在超一个月，「我们成功实现了针对胃肠道的靶向药物递送，用于治疗炎症性肠道疾病。」

延伸阅读︰港大创新学院上月成立 办跨学科理学士课程 院长苏国希：冀培训「以人为本」解难人才︱专访

团队相信，这项近红外二区纳米机械人技术为精准的影像导引药物递送提供极具前景的全新策略，在治疗炎症疾病、肿瘤及其他需要标靶治疗的病症方面具有潜在应用价值。相关研究成果已于顶尖期刊《科学进展》（Science Advances）发表。

本报记者

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<