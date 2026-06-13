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巴士手环变雨伞 知专学生设计升级再造

教育新闻
更新时间：15:31 2026-06-13 HKT
发布时间：15:31 2026-06-13 HKT

旧巴士退役后只要运用创意，仍能以另类重生。九巴与知专设计学院合办退役巴士零件产品设计比赛，有学生利用扶手环、落车钟掣及反光带，添加布料及伞骨制作成长短伞，获得银奖。九巴已委托庇护工场量产100件，供前线同事执勤时使用。

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为推广可持续发展概念，九巴与知专举办「Next Stop：Better Living退役巴士零件产品设计比赛」。21名知专学生去年到九龙湾车厂考察，近距离接触退役巴士零件及车厢组件，从中寻找启发设计产品。

就读珠宝设计及科技高级文凭的何文巧及叶浚熙，利用扶手环、落车钟按钮及反光衣条，设计长伞及缩骨遮，获得比赛银奖。两人指当初希望做日常生活用品，当他们拆解扶手环、落车钟后，刺激了他们的设计思路，最终以此制成雨伞。为了产品更便利使用，叶浚熙指曾有所改良，例如握的位置，而落车钟亦有打磨。

两人设计的长伞更获九巴青睐，目前已委托基督教家庭服务中心翠林工场生产100把，供九巴前线员工使用。叶浚熙对自己的产品量产非常高兴，笑言在街上看到会有成就感，又指今次获奖令他更留意身边的事物，从中引起不少新设计意念，例如以电梯按钮制成琴键。何文巧则指，看到工场学员用心生产，觉得很励志，也令他们的作品更有社会意义。

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以扇叶落车钟制成枱灯获金奖

至于金奖得主，为家具及时尚产品设计高级文凭学生钟珀贤、林颖妍、黄恺林及袁凯欣，其产品包括枱灯和矮凳两项，前者利用暖风摩打扇叶，配上落车钟作开关，后者以座椅及防撞垫的皮革拼接，加上扶手作凳脚。

暖风摩打扇叶每架巴士仅一个，林颖妍指是刻意选用较少人留意的组件，让大家更深入认识，而扇叶本身非常肮脏，他们用了3星期清洁。黄恺林补充，今次是他们第一次进行升级再造（upcycling），花了很多时间去研究枱灯制作，为此耗用很多零件，幸在老师指导下完成。

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记者 高俊谦

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