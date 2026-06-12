207小学参与「在校课后托管」逾万学童受惠

「在校课后托管服务计划」将踏入第4年，政务司司长陈国基昨呼吁全港资助及直资小学积极加入，扩大服务覆盖范围，惠及更多有需要的学童及家庭，又期望教育局推动学校，让学生完成功课后才回家，增加亲子时间。有服务机构指，托管服务并非单纯的课后功课辅导，而是为学童打造校园「第二个家」，让家长毋须独自承担子女管教的重担。

计划自23/24学年推行，今学年起取消名额上限，在207间小学提供约10500个服务名额，由学校提供场地、关爱基金拨付资金，再委聘非政府机构营运，让有需要学生留校接受托管照顾及学习支援。政府昨举行典礼，嘉许参与学校及营办机构。

陈国基：成效有目共睹

陈国基期望教育局推动学校，让学生能完成功课后才回家 。刘骏轩摄

计划自23/24学年推行，今学年起取消名额上限，在207间小学提供约10500个服务名额。刘骏轩摄

校长林逸龙(中)指参与学生由最初20余人增至今年70人。右为方咏思。佘丹薇摄

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陈国基形容计划的成效有目共睹，形容家长可放心外出工作，增加家庭收入，放工回家亦不用再为督促作业而劳气，「亲子摩擦减少了，笑声多了，家庭关系变得更加和谐、更加和睦。」他又期望教育局推动学校，让学生能完成功课后才回家，「我不希望小孩子回家后需要做功课直至10时、11时。这是完全不健康。」

连续两年参与计划的中华基督教会基华小学，参与学生由最初20余人增至今年70人，校长林逸龙指学生分组进行作业辅导，同时安排专属课室供学生阅读、下棋，丰富课后生活。他指现时托管需求殷切，惟部分家庭因收入资格所限，未能参与计划。

外界普遍视「在校课后托管服务计划」是功课辅导班，但中华基督教礼贤会香港区会行政总裁方咏思认为，学童成长远不止于此，亦需要情绪上的支援，又指不少家长面对子女学业问题感到无助，欠缺疏导情绪的方法，而本港学童人数持续下跌，家长集中期望于子女身上，易生焦虑与内疚，情绪波动频繁，机构特此举办周末活动，提供家庭教育及亲子关系辅导。

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记者 佘丹薇 实习记者 张骏宏

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