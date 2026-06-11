SEN治疗流动体验车 逾9成参与学童言语进步 有严重语障个案改善至中度或大致正常

特殊教育需要（SEN）学童在近年备受关注。大埔浸信会社会服务处早前安排「ZebraGo 斑马线」流动体验车进驻校园，为SEN学童提供训练。该机构日前与香港教育大学特殊学习需要与融合教育研究所，公布研究数据，指「ZebraGo」在SEN学童的言语及职业治疗方面带来成效，有94%参与计划的学童言语进步。

体验车进驻校园

是次研究由教大特殊需要与融合教育研究所主导，在历时两年的研究中，团队深入跟进了90名具言语障碍、自闭症谱系障碍（ASD）及专注力不足／过度活跃症（ADHD）等不同需要的学童，在接受「ZebraGo」训练后的状况。团队发现，「ZebraGo」进驻校园的流动服务，能打破时间与空间局限，带来不同方面的疗效。

在言语治疗方面，数据显示在49名参与评估的学童中，有36人提供具体数据，当中高达九成四获得正面治疗成效。这些学童绝大多数在说话流畅度、语言理解及语言表达等方面取得显著突破。部分严重语言障碍的学童，在接受治疗后，成功提升至中度或大致正常的水平。

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职业治疗方面，接受评估的32名学童中，高达87.5%在各项能力平均目标达成率达六成或以上。临床案例更反映，原有中度障碍的学童在接受10至14次流动职业治疗后，写字、小肌肉及社交能力均大幅进步至轻微障碍，甚至大致正常的水平。

此外，家庭也有正面改变，家长参与子女治疗的动力分数上升了8.1%；从子女角度出发的家庭幸福感分数亦上升6.4%，给予家庭高评分的学童明显增多。 另一方面，父母的心理压力分数在治疗后下降3.1%，处于高压力级别的家长人数明显减少。

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在研究数据的发布会上，多位来自教育界、学术界及家长代表分享「ZebraGo」的个案与成果。正向教育研究室召集人及香港城市大学周亦卿研究生院副院长郭黎玉晶剖析了推动共融校园的案例。佛教黄焯庵小学何倩仪表示，藉著「ZebraGo」到校服务的契机，该校建立职业治疗感统室；佛教慈敬学校范秀琪则透过计划中的学生个案及「共融大使」的前线实务分享，分享学校如何营造共融氛围。

大埔浸信会社会服务处总干事吴健文期望，是次研究数据及前线经验，能为校园支援政策及服务模式提供重要的参考价值，为前线教育与支援工作带来正向改变。

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