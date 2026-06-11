理大伙拍天大、哈工大 进驻深圳大学城 今年起招收逾3600学生

本港的北都大学城筹建之际，一河之隔的深圳大学城正积极扩张，更吸引本港的理工大学北上办学。国家教育部早前批准，理大伙拍天津大学与哈尔滨工业大学，在深圳大学城分别合办「深圳未来技术学院」及「深圳国际设计学院」，今年起招收逾3600名本科及研究生。两间学院原先分别由美国及瑞士知名院校合办，但受地缘政治原因而解约，最终由理大接手，意味理大多年未竟全功的北上办学发展得以落实。

理大接手合办 落实北上办学

国家教育部日前公布，批准天大与本港理大合办「深圳未来技术学院」，提供本科、硕士及博士研究生课程，涉及智能医学、电脑工程、计算机科学与技术、人工智能等科目，料共2712名学生。今年将招收内地应届高考毕业生入读本科，每年学费人民币13万元，较天津大学的其他中外合办课程为高，而毕业生将获发该校与理大相应学位的证书。

该学院前身是天津大学与美国佐治亚理工学院合办的「天津大学佐治亚理工深圳学院」，双方2016年达成合作协议，但美国商务部在2020年把天大列入「有国家安全忧虑」的外国实体清单，最终佐治亚理工学院前年决定终止项目。天津大学遂于今年初与理大签署谅解备忘录，承诺共同推进合作办学，当时未透露「深圳未来技术学院」等详情。

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理大年初亦获批与哈工大合办「深圳国际设计学院」，该校只设硕士课程，涉及智能科学与技术、设计及城乡规划，全校共900名学生，毕业生同获颁两校证书。该学院原是2015年由哈工大与瑞士苏黎世艺术大学合办，但两校前年终止合作。据外媒报道，除了学制不同、营运资源及风险过高外，亦涉及瑞士方面的政治压力。

本港资助大学近年积极北上办学，理大曾于19年与佛山市政府签署合作协议筹建分校，但双方在校园选址、办学规模等未达共识，最终无疾而终。校长滕锦光前年表明进驻大湾区方向不变，校方其后在内地不同城市设立科研基地。对于进驻深圳大学城，开办两学院的具体计划与筹备工作，理大称现阶段暂无回应。

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本报教育组

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