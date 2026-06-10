学童健康｜医衞局：上学年2665学生 转介专科跟进脊柱评估 较前一学年跌36%

学童的脊椎健康备受关注，医务衞生局局长卢宠茂今日回复立法会议员书面质询，披露24/25学年共2665名学生，经衞生署转介至专科跟进脊柱评估，人数回落至18/19学年水平，强调现时为10至14岁学生每年或隔年筛查，符合医学原则及成本效益；当局亦持续提示学校采取可行措施，减轻学生书包的重量。

现行做法符合医学原则

学童的脊椎健康备受关注。资料图片

卢宠茂今日回复立法会议员书面质询，指24/25学年共2665名学生经衞生署转介至专科跟进脊柱评估，人数较22/23学年的3350人及23/24学年的4191人，分别跌20%及36%，形容情况属「相对稳定」。他解释，22及23学年人数上升，主要原因是新冠疫情期间接受检查人数减少，以致复常后两个学年检查及转介个案相应增加。至于需要进一步评估的学生比例，上学年为17.4%。

对于会否考虑为各年级学生提供恒常化脊柱评估服务，卢宠茂强调，现时为10至14岁学生提供免费周年健康检查服务时，每年或隔年由医护人员检查骨骼生长情况，按临床需要转介评估，符合医学原则，平衡公共资源运用效益；15岁或以上的高中生，骨骼生长已渐趋成熟稳定，脊椎侧弯急速恶化的临床风险显著降低。

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他强调，当局一直向学生及家长推广护脊资讯，护脊内容已纳入小学人文科、科学科、高中生物科等课程。教育局亦持续提示学校采取可行措施，减轻学生书包的重量；学生储物柜属新建校舍的标准配置，校方可按校本情况增添储物设施。

本报记者

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