中大研究标靶药药效 逾半肺癌患者七年病情稳定

肺癌是本港头号致命癌症之一。中文大学医学院联同全球多间癌症中心，进行了一项长达7年的大型国际临床研究，结果发现，从未接受治疗的晚期「ALK阳性非小细胞肺癌」患者，若使用第三代标靶药Lorlatinib，超过一半人在7年内病情没有恶化；而在治疗前没有脑转移的患者中，更有九成人在7年内未有出现脑转移。专家莫树锦解释，此药虽无法彻底根治肺癌，但能有效抑制肿瘤扩散，适用于晚期肺癌患者。

莫树锦表示，食用药物出现的副作用大多可以透过调整药物剂量来处理，而且降低剂量并不会影响药物的疗效。佘丹薇摄

这项研究在全球多间癌症中心进行，邀请了近三百位从未接受过治疗的晚期ALK阳性非小细胞肺癌患者，当中约四成年龄在六十五岁以上。在长达七年的跟踪中，超过一半的患者在服用第三代标靶药后，病情一直维持稳定，处于「无恶化存活期」，即癌症没有变得更严重。相比之下，使用第一代标靶药（Crizotinib）的患者，无恶化存活期平均只有九个月。研究还发现，如果患者在服药的头两年内病情没有恶化，到了第七年，他们仍然保持无恶化状态的机率高达八成，代表只要初期药物有效，患者很可能长时间都不会复发或恶化。

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现年六十一岁的吴乐文在三年前确诊为第四期肺癌患者。佘丹薇摄

现年六十一岁的吴乐文在三年前确诊第四期肺癌患者，当时他左肩骨折，尤其深夜更为剧烈，就医检查后才发现是肺癌。其后，他开始服用第三代标靶药Lorlatinib，每日早上一粒，他表示服药期间会出现神经痛和脚部水肿等副作用，但如果身体不适，可以按情况降低剂量。

李兆澄指出，由于第一、二、三代标靶药都没有专利，目前这款第三代标靶药的价格大约为每月四至五万港元。佘丹薇摄

中大医学院肿瘤学系系主任莫树锦表示，长期服用这种药最常见的副作用包括高胆固醇、高三酸甘油脂、体重增加，以及认知功能受影响，例如记性或专注力下降。但他强调，这些副作用大多可以透过调整药物剂量来处理，而且降低剂量并不会影响药物的疗效。他希望把危险的晚期肺癌转变成一种可以控制、像慢性病一样管理的疾病。

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关于药费，中大医学院肿瘤学系助理教授李兆澄指出，由于第一、二、三代标靶药都没有专利，目前这款第三代标靶药的价格大约为每月四至五万港元。有需要的患者可以向「撒玛利亚基金」或「关爱基金」申请医疗费用援助。

记者佘丹薇