中大研究：服用第三代标靶药逾半肺癌患者7年无恶化

肺癌为本港头号致命癌症之一，中文大学医学院联同全球多间癌症中心，进行长达7年的国际临床研究。结果发现，从未接受治疗的晚期肺癌患者，若使用第三代标靶药「Lorlatinib」，逾半人在7年内病情没有恶化；在治疗前已没有脑转移的患者，9成人在7年内未出现脑转移。专家解释，药物虽无法彻底根治肺癌，但有效抑制肿瘤扩散，适用于晚期肺癌患者。

莫树锦表示，食用药物出现的副作用大多可以透过调整药物剂量来处理，而且降低剂量并不会影响药物的疗效。佘丹薇摄

研究有近三百名从未接受过治疗的晚期ALK阳性非小细胞肺癌患者参与，其中约4成人年满65岁或以上，历经7年跟进观察，逾半患者使用第三代标靶药后，维持无恶化存活状态。中大医学院肿瘤学系系主任莫树锦指，药物具备极强的血脑屏障穿透能力，治疗逾30个月后的患者没有出现新的脑部恶化病例，7年内「无颅内恶化」的机率高达9成，几乎预防新发脑转移，对大部分已知耐药突变有显著疗效。反观使用第一代标靶药「Crizotinib」患者，平均无恶化存活期仅9个月。

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现年六十一岁的吴乐文在三年前确诊为第四期肺癌患者。佘丹薇摄

研究亦发现，患者若用药首两年病情没有恶化，7年后持续维持无恶化状态的机率接近8成，可见早期妥善控制病情，能大幅减低日后复发与恶化的机会。现年61岁的吴乐文，22年确诊为ALK第4期肺癌，经医生建议服用「Lorlatinib」超过3年，他指服药期间曾出现体重增加及脚部水肿，但可透过运动及生活习惯改善，虽未完全根治，但他笑言「当自己没病了」，身体不适亦可按情况降低剂量。

李兆澄指出，由于第一、二、三代标靶药都没有专利，目前这款第三代标靶药的价格大约为每月四至五万港元。佘丹薇摄

莫树锦指，长期服用「Lorlatinib」，常见副作用包括高胆固醇、高三酸甘油脂、体重增加，以及认知功能受影响，但强调副作用可透过调节剂量处理，并不影响药物疗效，期望把危险的晚期肺癌，转变成可以控制，像慢性病一样管理的疾病。

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记者佘丹薇