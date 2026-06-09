香港包玉刚学校今夏开幕 蔡若莲: 支持国际学校发展

为回应社会对国际双语教育的日益增长需求，香港包玉刚学校宣布将于今年8月迎来首届学生。学校借鉴上海包玉刚实验学校的成熟办学经验，致力打造中西交融的教育模式。学校早前举办启航庆典，正式揭开创校序幕，并邀请到教育局局长蔡若莲及一众业界代表出席。蔡若莲表示，支持香港包玉刚学校的发展，当局将致力提升教育品质。

香港包玉刚学校早前获教育局分配位于九龙塘玫瑰街4号的空置校舍，现正全面翻新及加建教学大楼、体育馆与各种特别室，预计2028年竣工。在此之前，学生将暂于油塘校舍上课。启航礼上，除蔡若莲及多位业界人士出席外，亦有来自上海包玉刚实验学校的学生来港分享未来升学去向。

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蔡若莲在主题演讲中强调，当局会致力提升教育质素，促进学生全人发展及培育人才，助力香港建设成为国际教育枢纽。她清晰阐述了国际双语教育的发展愿景，并向香港包玉刚学校的创校致以最诚挚的祝福。

包玉刚长女、包玉刚实验学校创办人包陪庆在致辞表示，希望建立一所与众不同的学校，扎根于中国价值观与文化，同时以开放姿态拥抱世界。

包陪庆在致辞表示，希望建立一所与众不同的学校，扎根于中国价值观与文化，同时以开放姿态拥抱世界。学校提供

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包玉刚教育基金会及包玉刚实验学校联合创办人包文骏强调，二十年后开办新校意义重大，将培养学生具备在日益复杂的全球格局中从容应对的文化适应力。

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