办团建构AI平台为特教生制订教材 提供电子教学资源 助教师了解学习进度

数字教育不仅促进自主学习，亦有助教师支援特殊教育需要学生。有办学团体获优质教育基金资助2500万元，建构运用人工智能（AI）、协助特教生学习的一站式电子学习平台，为学生提供数以百计的电子书和练习、34款互动学习游戏，教师亦可循后台数据，了解学生学习进度。牵头研发的三水同乡会刘本章学校校长仇恒初相信，平台有助教师发挥专业，为学生制订适合的教材。

可供逾200中小学使用

张伟雄指，平台会收集学生课堂纪录、特教类别或病历等资料，从而进行「全人分析」。欧文瀚摄

李小宝相信，平台提供游戏化、能在家进行的学习，有助解决老师「赶进度」的困局。

平台设有24个英文学习游戏Starwish Party及10个以「星愿小王子」为主题的中文游戏。

名为RainbowSky的电子学习平台，获优质教育基金电子学习配套计划拨款2500万元，由三水同乡会建校基金会统筹，历经3年建构，目前已在4间小学与6间特殊学校试用，涉及逾百名教师与1300名学生。平台具备AI生成教材功能，只需输入主题与基本要求，即可生成约30页含配图和语音内容的教材，按学生能力调整难易度；另提供逾600本互动电子书和逾600份电子练习，涵盖中英数、科学、人文科等共14科，并设24个英文学习游戏及10个中文游戏，让学生在游戏中学习。

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教师利用平台，可自订学生使用AI助手的次数，确保AI只辅助学生学习，并通过平台的数据分析工具，查阅学生的学习进度、理解百分比、答题质素等，以调整教学策略；平台亦与教育局「学习进程架构」（LPF）对接，自动生成定制化学习回馈。

仇恒初指，RainbowSky平台省却批改答案等重复性高的工作，让教师通过AI协助生成教材，运用专业判断，在价值观、情感和对学生认知上作修订，为学生设计适切的教材。他期望平台正式发布后，能有逾200间中小学使用，并维持85%特殊学校的使用率，惠及最少1600名教师和7700名学生。他相信通过AI大数据的辅助，能为不同学习需要的学生提供「鹰架」，「我们不是着重学生的缺陷、单单想办法去修复，而是理解学生多一点、多做一些调整」。

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有望解决「赶进度」困局

协助开发平台的知识共享协会总干事张伟雄指，平台会收集学生课堂纪录，以及特教类别或病历等资料，从而进行「全人分析」，长远希望能为每名学生制订合适的电子教材，「我们相信每名学生都能好好学习，但需要为他们提供适合的教材和辅导」。

试用学校之一、三水同乡会禤景荣学校校长李小宝认为，老师如只是「赶进度」而讲授基础知识，或消耗太多课堂时间，但通过平台提供游戏化教学内容，学生能在家进行自主学习，有望解决教师「赶进度」的困局，与学生有更多课堂互动的机会。

记者 欧文瀚

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