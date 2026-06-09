Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

直资议会与八大达成合作 支援非本地生升学

教育新闻
更新时间：21:11 2026-06-09 HKT
发布时间：21:11 2026-06-09 HKT

42间直资学校获批准「直资扩容」，取录更多非本地生自费入读。直资学校议会与理工大学日前签署合作备忘录，为直资学校的非本地生提供更有系统的升学支援，议会早前已与另外7所资助大学签署合作备忘录，意味完成与八大达成全面战略协作。

延伸阅读：直资议会与中大签署合作备忘录 携手支援非本地生升学

 

直资议会与理大签署合作备忘录。 直资议会提供
直资议会与理大签署合作备忘录。 直资议会提供

先后与八大合作 配合「直资扩容」

理大是第8所与直资议会签署合作备忘录的本地大学，根据备忘录内容，双方将在六大范畴开展深度合作，包括向直资学校提名的非本地生介绍理大入学计划、为直资学校的杰出非本地生提供入学奖学金、共同开展国际推推广活动，以配合策略性招生、及早识别及联系具备入读理大潜质的直资学校非本地生、邀请符合资格的直资学校非本地生参与由理大提供的暑期课程，以及为获理大录取的直资学校非本地生提供衔接支援。

延伸阅读：42校申请新学年「直资扩容」 全数获教局批准

理大常务及学务副校长黄永德形容，双方合作为直资学校非本地生探索更全面的升学路径，透过加强招生、奖学金、推广及学生支援等协作，协助学生多元发展，提升本港作为国际教育枢纽的优势。直资议会主席黄金莲则称，今次合作展现中学与大学的紧密联动，能有效协助非本地生在中学阶段，提早克服学术与文化挑战，减轻升读大学的文化冲击；期望外地同学在此建立深厚情谊与归属感，毕业后选择以香港为家，共同为香港建设成为国际教育及创新中心贡献力量。

本报记者

 

 

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

 

 

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
影视圈
7小时前
连锁快餐店父亲节加码优惠！一连7日 凭关爱长者咭即减$6
连锁快餐店父亲节加码优惠！一连7日 凭关爱长者咭即减$6
饮食
9小时前
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
11小时前
天气过山车｜6.10气温急跌7°C最低23°C 天文台料未来九天连续有雨
温度过山车｜6.10气温急跌7°C最低23°C 天文台料未来九天连续有雨
社会
9小时前
吴文忻离世丨乳癌复发扩散至脑部 胸部伤口流脓发臭身心坍塌 曾花尽积蓄中泰深三地医病
01:19
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
影视圈
12小时前
游日注意 | 外国人观光优惠惹民怨 日本地方政府陆续取消
游日注意 | 外国人观光优惠惹民怨 日本地方政府陆续取消
即时国际
5小时前
吴文忻离世丨同届港姐向海岚悼好友：约会，只能够再等等 马浚伟陆诗韵叹痛失抗癌勇士
吴文忻离世丨同届港姐向海岚悼好友：约会，只能够再等等 马浚伟陆诗韵叹痛失抗癌勇士
影视圈
6小时前
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
01:19
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
影视圈
10小时前
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
01:47
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
政情
6小时前