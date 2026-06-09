直资议会与八大达成合作 支援非本地生升学

42间直资学校获批准「直资扩容」，取录更多非本地生自费入读。直资学校议会与理工大学日前签署合作备忘录，为直资学校的非本地生提供更有系统的升学支援，议会早前已与另外7所资助大学签署合作备忘录，意味完成与八大达成全面战略协作。

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直资议会与理大签署合作备忘录。 直资议会提供

先后与八大合作 配合「直资扩容」

理大是第8所与直资议会签署合作备忘录的本地大学，根据备忘录内容，双方将在六大范畴开展深度合作，包括向直资学校提名的非本地生介绍理大入学计划、为直资学校的杰出非本地生提供入学奖学金、共同开展国际推推广活动，以配合策略性招生、及早识别及联系具备入读理大潜质的直资学校非本地生、邀请符合资格的直资学校非本地生参与由理大提供的暑期课程，以及为获理大录取的直资学校非本地生提供衔接支援。

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理大常务及学务副校长黄永德形容，双方合作为直资学校非本地生探索更全面的升学路径，透过加强招生、奖学金、推广及学生支援等协作，协助学生多元发展，提升本港作为国际教育枢纽的优势。直资议会主席黄金莲则称，今次合作展现中学与大学的紧密联动，能有效协助非本地生在中学阶段，提早克服学术与文化挑战，减轻升读大学的文化冲击；期望外地同学在此建立深厚情谊与归属感，毕业后选择以香港为家，共同为香港建设成为国际教育及创新中心贡献力量。

本报记者

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