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都大19层新校舍大楼动土 料2031/32学年启用

教育新闻
更新时间：17:55 2026-06-09 HKT
发布时间：17:55 2026-06-09 HKT

都会大学将在何文田常盛街与佛光街交界斜坡用地，兴建一座19层高的新校舍大楼，校方今日（9日）举行动土典礼，近200人在场见证。校方表示，新大楼定位为「社区健康枢纽」，将成为大学推展社区健康教育与服务的重要平台，预计2031/32学年陆续启用。

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动土典礼由政务司司长陈国基、都大副校监方正、校董会主席黄天祥、立法会教育事务委员会主席刘智鹏、校长林群声等一同主礼，有近200名嘉宾及师生在场见证。陈国基致辞时指，都大作为本港首间应用科学大学，已确立清晰、具优势的定位，提供职业专才教育，呼应国家十五五规划中促进教育、科技、人才一体化的发展方向，期望新校舍让更多学生接受优质应用教育。

黄天祥指，新校舍大楼将为师生提供先进教研设施，构建更理想的研究及学习环境，体现大学积极响应十五五规划。他续指，学生将在大楼建筑工程研究真实的建造工程数据，突显都大作为应用科学大学的特色和优势。

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新校舍大楼占地约3530平方米，落成后将带来31770平方米总楼面面积，可容纳最多3200名学生，预计于2031/32学年起陆续启用。大楼将设有跨学科研究中心、容纳约600人的多用途演艺厅等设施，其中两座行人天桥将开放予公众使用。

本报记者

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